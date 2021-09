Foto vía Telam

Los Rolling Stones dieron a conocer el anticipo de un nuevo videoclip que lanzarán este miércoles, en el que homenajea a su histórico baterista Charlie Watts, fallecido el pasado 24 de agosto pasado a los 80 años.

Se trata del tema “Living in the Heart of Love”, que estará incluido en la edición especial por los 40 años del disco “Tattoo You” cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 22 de octubre.

En los 25 segundos que dura el trailer, se ven imágenes del grupo de la época en que dio a conocer esa placa, en 1981, con varios primeros planos del baterista; intercaladas con nuevas escenas de una discoteca en donde dos chicas se conocen mientras bailan.

Al final del anticipo, las chicas se besan en una terraza en París, con la imagen de la iglesia Sagrado Corazón de fondo; mientras en el cielo se puede leer la inscripción “Charlie is my Darling”, frase que no tiene traducción literal pero que expresa el amor hacia el músico.

Precisamente, así se llamó el primer documental que tuvo al legendario grupo como protagonista, en 1966, dirigido por Peter Whitehead y producido por Andrew Loog Oldham, que retrata una gira de la banda por Irlanda.

“Living in the Heart of Love” es una canción inédita registrada en las sesiones del famoso disco, que quedó afuera en su versión original y que será incluida en la nueva edición aniversario.

“Tattoo You” contiene clásicos como “Start Me Up”, “Little T&A”, “Neighbours” y “Waiting on a Friend”.

En tanto, la banda iniciará este domingo 26 de septiembre en la ciudad estadounidense de Saint Louis su primera gira sin el baterista, quien será reemplazado por Steve Jordan.

Se tratará además del regreso de The Rolling Stones a los escenarios desde que comenzó la pandemia de coronavirus, informó el portal Telam.