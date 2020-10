Sara Hebe: “Este es el momento para que las mujeres ocupemos más espacios y escenarios”

La combativa rapera argentina Sara Hebe, quien grabó su más reciente canción “Chiri” junto a trabajadoras sexuales nucleadas en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), consideró que “este es el momento para que las mujeres ocupemos más espacios y escenarios” en todos los estilos musicales.

“Hace mucho tiempo que mujeres y pibas re jóvenes vienen teniendo un muy buen nivel y una sonoridad muy bien producida y por lo tanto es el momento -después de tanto recorrido- que cada vez más mujeres ocupen escenarios, espacios y sellos independientes”, resaltó Sara Hebe en una entrevista con Télam.

Y en relación al auge de las músicas urbanas, la rapera aseguró que “yo esperaba la explosión del género porque está buenísimo, es re actual y porque sabe combinarse con cosas más clásicas de jazz y rock. Es un momento de cero purismos”.

“El género de música urbana -abundó- es un pop en el sentido de lo popular y en el sentido de que también es re pop, es súper abarcativo y tiene temazos. Yo admiro mucho a todo lo nuevo que sale actualmente”.

En el 2019 Sara Hebe editó su disco “Politicalpari” que se erigió como un descarnado retrato del fin de ciclo macrista con canciones como “A.C.A.B” junto a la trapera Sasha Sathya, y “La Noche” junto a la rapera paraguaya Mi$$il.

En 2020, Sara Hebe publicó cuatro singles “Parien7e”, “Gameboy”, “Ft2020” y, un mes atrás, “Chiri”, que la muestran incursionando en estilos más cercanos a la música urbana latina.

¿Cómo surge “Chiri” y por qué el video clip?

Sara Hebe: La canción tanto como el video surgieron en estos últimos meses de pandemia. La letra me parece que es bastante explícita y pinta un poco la situación actual y se me ocurrió hacerlo con las chicas de la Casa Roja de Ammar porque estuve yendo algunas veces a colaborar, a dar una mano con actividades que hacen todos los días las trabajadoras sexuales organizadas en ese colectivo. Allí hacen cosas para el barrio, como asistencia en trámites para migrantes, olla popular, feria de ropa gratis. También hacen recorridas por los hoteles de Constitución donde viven muchas trabajadoras sexuales migrantes y estuve yendo a ver en qué podía ayudar porque tan aislada no me podía quedar, no me aguantaba. El video no podía ser de otra manera que con ellas y el cierre final que tiene es cuando la referente de Ammar, Georgina Arellano, tiene una discusión medio picante con unos policías que detuvieron a travestis y fueron denunciados por la persecución que hay. Justo ahora el policía está preso por extorsión.

¿Qué tipo de ayuda lleva adelante Ammar?

SH: Ha estado haciendo mucho trabajo de asistencia a migrantes de República Dominicana, Panamá, Cabo Verde, Senegal y otros lugares. Ellas han aprendido de tanto tener que tramitarse ciudadanías y cosas para vivir mejor. Además denuncian la persecución policial y les explican cómo lidiar contra policías xenófobos y corruptos.

¿Es muy fuerte la persecución a trabajadoras sexuales y a travestis?

SH: Yo creo que sigue habiendo muchísima persecución. La persecución está intacta sobre trabajadoras sexuales, sobre travestis sobre todo, y por eso se apunta a un reconocimiento de un trabajo sexual. Pero eso también ocurre con los repartidores y repartidoras de empresas de delivery, sobre todo si no tienen la credencial de permanencia, una ciudadanía argentina.

Pasando a lo musical, se destacó mucho a las mujeres de la movida urbana latina por su contenido y su propuesta ¿A qué atribuís ese reconocimiento?

SH: Es verdad y es porque nosotras creo que tenemos experiencia en jugar a armar shows y hacerlos a lo grande. A mí me gusta y veo los shows de las pibas que están re bien montados, con todo, y la verdad que creo que las mujeres están aportando gran producción musical a la escena. Sobre todo mujeres como Nathy Pelusso que es una grande total. La admiro un montón, me parece una arrasadora y es impactante lo que hace. Su último disco, “Calambre”, me encanta y ella la adoro. Me parece que se venía agitando esta gran producción por parte de un montón de mujeres entre las que además puedo citar a Cazzu, Nicki Nicole y otras.