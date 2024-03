Tini Stoessel rompió el silencio tras la contundente defensa de su padre

Mucho se habla de los estremecedores mensajes en redes sociales de Tini Stoessel que alertó a sus fanáticos en medio de la promoción de su nuevo material musical titulado Un mechón de pelo.

Lo cierto es que América Tv, se analizó el tema e incluso el mensaje del padre de la popular artista, Alejandro Stoessel, defendiendo a su hija de las críticas que recibió.

Yanina Latorre, quien conoce bien a Tini a su familia, aseguró que Tini “no está comerciando con la salud mental“, y argumentó: “Creo que está contando como hacen todas las artistas, en su caso particular lo que le pasó el año pasado”.

Además, la panelista contó que habló con Tini y leyó lo que le respondió: “Estoy bien amor, solo que me quedé callada muchas veces. Todo el mundo está haciendo referencias a cosas que no son, cuando claramente me estoy refiriendo a muchas cosas que me pasaron. Toqué fondo muchas veces leyendo tantas duras críticas durante tantos años. Ahora estoy mucho mejor”.

A lo que Yanina sumó la sensación que le había quedado tras una última charla que tuvo con la cantante: “La última conversación que tuve con ella, en enero o en febrero, me empezó a contar lo que iba a cantar, el álbum que estaba preparando. Cada tema es contando lo que sufrió o padeció”.

“A ella (Tini) se le han metido con su cuerpo, con el ombligo, los pies, todo. Creo que es una chica que trabaja desde muy chica y el año pasado ella explotó”, enfatizó la angelita.

Y cerró dando más detalles de cómo es la artista en la intimidad: “Tini nunca habló de su vida privada, nunca habló de sus problemas. Nunca le gustó exponer más allá ni explicar más allá, porque seguramente si algún día ella habla, muestra y cuenta cosas que yo sé y Ángel también, la gente va a pensar muy diferentes respecto a algunas cosas, pero no nos corresponde a nosotros contarlo”, informó el portal América24.