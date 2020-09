‘Ratched’ y los orígenes de un personaje icónico del thriller psicológico

Sarah Paulson se mete en la piel de la icónica enfermera Mildred Ratched, pero su historia inicia un tiempo antes de que sea tan malvada como la conocimos frente a la pantalla del cine.

La serie Ratched, que se estrena el próximo 18 de septiembre, toma el personaje de Alguien voló sobre el nido del cuco -que le dio un Oscar a la actriz Louise Fletcher- para contar sus orígenes, algo así como lo que hizo Bates Motel con Norman Bates, pero con la esencia de American Horror Story.

Aunque la cabeza visible del proyecto es Ryan Murphy -guionista, director y productor de series como American Crime Story o Feud– lo cierto es que la idea de la serie surge de Evan Romansky, un joven recién salido de la escuela de cine (de hecho, este es su primer crédito autoral) que llamó la atención de la agencia CAA en un festival de pitching. Fueron estos quienes le pusieron en contacto con Murphy y juntos desarrollaron la idea.

“El borrador de Evan era espectacular incluso antes de que empezasen a trabajar juntos”, cuenta sobre esta génesis la productora Alexis Martin Woodall, “Era diferente de la historia final que vemos en pantalla. Era mucho más clínica en cuanto a los términos y procesos de salud mental y Ryan supo que que el camino para dar el mensaje que queríamos dar era a través de los personajes”.

Primero, trabajaron juntos Evan y Ryan en el proyecto y luego se unieron Ian Brennan y Tim Minear, dos colaboradores habituales del productor. Y luego entró en juego Michael Douglas como productor; su padre, Kirk Douglas compró los derechos de adaptación de la novela de Ken Kesey Alguien voló sobre el nido del cuco para llevarla al teatro y el cine, aunque finalmente fue Michael quien produjo la aplaudida cinta: “Cuando Ryan Murphy me mostró el guion del episodio piloto de Ratched supe que tenía los ingredientes para algo especial. Tenía un gran estilo y siempre es impredecible”, dice el actor. Sarah Paulson, además de protagonista de la ficción, es otra de sus productoras ejecutivas.

Una historia feminista sobre una villana

“Si ya sabemos cómo termina ella, ¿qué hace que termine así? ¿Cómo y dónde empieza? Y también cómo decimos qué es lo correcto y qué no, porque Mildred está haciendo por sobrevivir lo que es correcto para ella”, explica Woodwall sobre lo que querían contar con Ratched, que arranca mucho antes de que podamos considerar a la enfermera como una villana, precisamente con la llegada de Mildred -con buenas intenciones o no- al hospital psiquiátrico Lucía.

“Es una historia feminista. Trata sobre encontrar tu voz, encontrar la manera en la que te escuchen y sobre hacer lo correcto”, recalca la productora, aunque advierte que “lo que me gusta de la serie es que no es solo sobre mujeres. Tampoco es solo sobre la guerra o sobre salud mental. También trata de grupos marginados y cómo se les puede dar ayuda, o de qué pasa cuando eres joven y vienes de hogares rotos, o cuando no tienes incluencias estables que te ayuden a definir tu código moral”.

Ambientada en los años cuarenta del siglo pasado, tras la Segunda Guerra Mundial, la serie quiere mostrar a diferentes mujeres en un momento en el que han luchado duro, pero no han conseguido reconocimiento por ello.

Sarah Paulson elabora sobre este tema: “Creo que cualquier mujer, independientemente de sus circunstancias, ya sea si trabaja fuera o en casa, puede decir que se ha enfrentado a algún tipo de discriminación de género como les pasaba a las mujeres de los cuarenta. Hay muchísimos ambientes sexistas en los que tienen que vivir las mujeres y a veces se convencen de que eso es lo que quieren. Es algo en lo que seguimos trabajando por resolver. La serie intenta ser fiel al periodo que refleja, pero como suele hacer Ryan Murphy, da a las mujeres la oportunidad para que ganen”.

