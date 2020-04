Stephen King predijo la pandemia en sus libros

Novelist Stephen King says writing is like leaving the ordinary world for a world of his own making: «It’s a wonderful, exhilarating experience.»

Stephen King dijo que sabe que los fanáticos están comparando el brote actual con el tipo de horrores representados en sus libros. «Sigo escuchando a gente diciendo:es como si viviéramos una historia de Stephen King «, dijo a NPR. «Y mi única respuesta a eso es,» lo siento «.

El mes pasado, Stephen King habló en contra de los rumores de que la epidemia de coronavirus es comparable al virus azul escrito en Apocalipsis. «No es tan grave en absoluto. Es eminentemente sobrevivible. Mantenga la calma y tome todas las precauciones razonables «, escribió en Twitter. Luego en la entrevista con NPR él dijo que una pandemia como COVID-19 estaba «destinada a suceder».

Stephen King dijo que «nunca hubo ninguna duda de que en nuestra sociedad, donde viajar es un elemento básico de la vida cotidiana, que tarde o temprano habrá un virus que se comunicará al público en general».

También se le preguntó al autor de It cómo está lidiando con el miedo y la ansiedad relacionados con la pandemia.

«La respuesta corta a eso es que no lo estoy», dijo. «Con lo que estoy viviendo y sospecho que mucha gente está viviendo en este momento es el aislamiento. Pero estar en la casa día tras día, todo lo que puedo decir es que he hecho un progreso maravilloso en una novela, porque realmente no hay mucho que hacer y es una buena manera de alejarse del miedo».

«No es pánico. No es terror lo que siento, lo que creo que la mayoría de la gente siente, es una especie de ansiedad persistente donde te dices a ti mismo, no debería salir. Si salgo, podría atrapar esta cosa o podría dársela a otra persona ”, dijo el escritor.