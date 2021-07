Así fue el regreso de Jeff Bezos tras su viaje al espacio

Foto vía Telam

El hombre más rico del planeta, Jeff Bezos, viajó en su propio cohete al espacio exterior el martes 20 de julio de 2021, poco después de las 10 de la Argentina. Su empresa que apuesta al turismo espacial, Blue Origin, planea su primera misión tripulada, un salto de 11 minutos desde el oeste de Texas hasta más allá de la línea Karman y viceversa, para coincidir con el 52 aniversario del primer aterrizaje en la Luna.

Después de aterrizar, Bezos y la tripulación festejaron con el equipo de Blue Origins el éxito de la misión. El millonario salió de la cápsula con su clásico sombrero de cowboy y minutos más tarde festejó con una lluvia de champagne su debut espacial.

Bezos, de 57 años, fundó Blue Origin en 2000 con el objetivo de algún día construir colonias espaciales flotantes con gravedad artificial donde millones de personas trabajarán y vivirán. Hoy, la compañía está desarrollando un cohete orbital llamado New Glenn y un módulo de aterrizaje lunar que espera contratar con la NASA.

New Shepard ya realizó 15 vuelos sin tripulación para ponerlo a prueba y testear los mecanismos de seguridad, como disparar la cápsula lejos de la plataforma de lanzamiento si el cohete explota o aterrizar con un paracaídas menos.

El despegue estaba previsto para las 9 AM ET (las 10 AM de la Argentina) desde una instalación remota en el desierto del oeste de Texas llamada Launch Site One, a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad más cercana, Van Horn. La transmisión comenzó más temprano, a las 8:30 de nuestro país, desde BlueOrigin.com, el sitio Web de la compañía espacial, y también por el portal TN.com.ar.

Además, la transmisión en vivo dentro de la nave, los 11 minutos en el espacio, serán compartidos después del viaje.