Consejos para no llenar tu barbijo de maquillaje

En estos tiempos en los que llevar cubrebocas no es un opción sino un deber, y que por lo tanto se ha convertido en el mayor infalible de la “nueva normalidad”, es necesario saber usarlo correctamente en muchos aspectos.

Además de tener en cuenta que el cubrebocas debe de cubrir la boca y la nariz, para las mujeres aparece un reto que va más allá sobre cómo llevar el pelo o si usar o no aretes u otros accesorios, sí: El maquillaje.

Y es que, por más que quisiéramos llevar una vida sin maquillaje, para muchas resulta imposible, más que un acto de vanidad es como un propio estilo de vida que no es o será fácil dejar de un día para otro.

De hecho, algunos dicen que el maquillaje es una de las armas más letales de las mujeres, sube la autoestima y las hace sentirse bien consigo mismas.

Pero, ¿qué hacer para llevar cubrebocas sin arruinar el maquillaje? A continuación te daremos algunos tips para no manchar tu rostro, ni el cubrebocas, porque eso no debe de ser un problema en la “nueva normalidad”:

Maquillaje de larga duración

Es mejor que prestes suma importancia al tipo de maquillaje que usas, encontrar lo que mejor te vaya, y a la vez el equilibrio perfecto entre una buena hidratación y un tono uniforme… y por supuesto, que dure. Así no habrá problemas de retoque u algún inconveniente con tu cutis.

Presentación en polvo

Despídete del maquillaje en crema, apuesta por la presentación en polvo tanto de contour, blush o iluminador, pues sabemos que lo cremoso es el mayor enemigo del cubrebocas.

Además de ello, no olvides el polvo traslucido, pues este es primordial para evitar el gran brillo en el rostro, el efecto graso y por ende, que el maquillaje se corra, más aún en días calurosos de verano.

Fijador

Para mantener el maquillaje en su lugar por más tiempo, que no se mueva, que no se corra.

Menos siempre será más

Recuerda que de nada servirá llenarte de maquillaje en la parte inferior del rostro, pues la tendrás cubierta la mayor parte del tiempo, mejor apuesta por productos que te ayuden a hidratar esa parte, para que se mantenga sana de los temibles granitos que te puede dejar el cubrebocas.

Adiós Labial

Con base en el punto anterior, no desgastes tu labial, pues… no se verá. Pero para mantener tus labios hidratados, entonces la recomendación es usar crema labial transparente o algún protector de labios para que no se resequen, siempre y cuando, no se vea.

Bonus: enfócate en los ojos

En American’s Next Top Model, la supermodelo Tyra Banks acuñó el término “SMIZE” como esa virtud de poder sonreír con la mirada, un talento que para ella, todas las modelos tendrían que tener… y el cual, nunca había tenido tanta importancia para los mortales, pues ahora tenemos que acostumbrarnos a tener una mirada protagonista que diga más que mil palabras.

Para ello, tendrás que trabajar quizá en el delineado, el maquillaje de los párpados, así como rímel. Es momento que (al menos por un tiempo) dejes de invertir en labiales para probar con maquillaje para ojos e incluso probar con tonalidades que antes no te atrevías.

Recuerda, lo más importante del cubrebocas NO es lucirlo como accesorio sino como un importante protector, la misión que tiene es ser ese escudo para cuidar tu salud, estos tips quizá te ayuden a contemplar eso y sentirte un poquito más en “normalidad”.