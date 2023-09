Estudiante alemán compartió sus experiencias en Uruguay y Misiones

“Desde hace tres semanas estoy en Misiones”, afirmó, quien destacó una de las diferencias más notables entre su país natal y Argentina: la yerba mate. “En Alemania no tenemos yerba, y cuando llego allá, lo hago con cuatro o cinco paquetes de yerba mate”, agregó con una sonrisa.

Karol describió su participación en YFU como una experiencia enriquecedora de intercambio cultural. “Es una organización de intercambios para estudiantes de todo el mundo. Vas a un país por 10 meses, vives con una familia, vas a la escuela y puedes conocer la cultura de ese país”, explicó. Para él, este programa representa “un intercambio de culturas” que le permite sumergirse en la vida cotidiana de sus anfitriones.

En Argentina, Karol está colaborando con la Fundación ‘Preservar Nuestros Orígenes’, donde se enfoca en proyectos sociales y culturales. “En este momento estoy trabajando en un club de abuelos y en una feria de emprendedores. Por la mañana, trabajo en la radio de la Fundación”, compartió entusiastamente.

Cuando se le preguntó sobre su elección de Argentina como destino, Karol explicó: “Quería volver a Latinoamérica y quería hacerlo con YFU porque te ayudan mucho con todo. Había tres países: Paraguay, Argentina y Tailandia. Vi el proyecto y así me decidí”.

A pesar de las diferencias culturales, Karol destacó que el cambio no fue tan abrupto debido a su experiencia previa en Uruguay. “La cultura no es la misma, pero hay similitudes. Puedo hablar castellano”, señaló. Sin embargo, admitió que los primeros meses en un país desconocido pueden ser desafiantes. “Fue muy difícil, no sabía nada y estar en un país donde no entiendes nada puede ser complicado”, reflexionó.

El joven alemán también compartió sus pasatiempos y descubrimientos en Misiones. “Me encanta cantar. Estaba en un coro y ahora en Posadas, lo primero que busqué fue un coro”, dijo. Además, mencionó que su madre fue una influencia importante en su decisión de hacer un intercambio. “Mi mamá siempre quiso hacer un intercambio y nunca tuvo la posibilidad. Ella me preguntó y le dije que me encantaba la idea”, reveló.

Karol Schlaffke aprecia la cultura argentina y se adaptó a sus costumbres, como la siesta. “Me encanta. En Alemania no hacemos siesta”, expresó. Aunque inicialmente le costó moverse en colectivo debido a la falta de familiaridad con el sistema de transporte, Karol se ha adaptado a la vida en Posadas y ha disfrutado de la comida local. “La comida no es tan diferente. Comí reviro con mate cocido”, compartió.

Con una sonrisa en el rostro, Karol concluyó: “Estoy emocionado por la prefiesta del chamamé que estamos organizando. Llevo tres semanas, pero lo que conocí me gustó mucho”.