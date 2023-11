Se infiltró en burdeles para investigar la trata de personas

La periodista argentina de origen ruso, Kitty Sanders, arribó esta semana a la ciudad de Posadas, donde participó de actividades, entre ellas, una charla sobre trata y tráfico de personas.

Y en el marco de su visita a la provincia, brindó una entrevista al Noticiero Central de MisionesCuatro, donde habló sobre esta experiencia de trabajar como infiltrada para saber más sobre explotación y trata de personas.

“Investigué no solamente explotación sexual, investigué trata de personas que es un delito que incluye explotación sexual, laboral y venta de órganos, son las tres ramas de la trata de personas”, explicó Sanders.

“Investigué más de ocho años encubierta, nadie sabía que soy periodista, investigué como víctima, me trataron como víctima, me infiltré en burdeles, prostíbulos, agencia de modelos que no son agencias, son solamente fachadas y otros lugares donde las chicas y chicos sufren explotación sexual”, reveló la periodista y dijo que en 8 años recorrió cerca de 20 países como Rusia, Alemania, Bélgica y México.

Consultada sobre el motivo por el cual decidió indagar sobre estos delitos, explicó: “por inocencia, no sabía del tema y por deseo de ayudar al prójimo. En 2005 cuando estaba en la carrera de periodismo quería investigar sobre prostitución”.

“Empecé a investigar por mi propia cuenta y como es un mundo criminal no se puede investigar por entrevistas, porque la prostituta o proxeneta no te van a decir la verdad”, comentó Sanders.