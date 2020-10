Uso de barbijo: ¿Cómo hacer para que no se empañen los lentes?

No es momento de bajar la guardia con la prevención del coronavirus, recordemos que el uso de los llamados “tapabocas”, o barbijos, es obligatorio. Pero bien, hay algunos pequeños problemas inesperados que fueron expresados por los usuarios, especialmente en las redes sociales.

Uno de los más frecuentes surgió de quienes usan anteojos: cómo resolver la dificultad que se genera cuando los vidrios de las lentes se empañan por el uso de esta protección ante el coronavirus.

En ese contexto, un médico cirujano cordobés, cuya identidad se desconoce, grabó un video que se convirtió en furor porque aportó una solución simple para este dilema. “Les voy a pasar un truquito para todos aquellos que usen lentes”, anunció el hombre, que relató que a él mismo le pasó de ser víctima de los vidrios empañados: “Con el barbijo puesto me ha pasado que me ha parado la policía con los lentes empañados”.

“Es algo muy simple, nosotros los cirujanos lo que hacemos es pasarle jabón seco al lente, adelante y atrás, y luego con la funda seca de los lentes le sacamos el jabón”, explicó, y aclaró que el método casero funciona para cualquier tipo de lentes, desde los recetados hasta los que protegen del sol.

Inmediatamente, el médico exhibió la forma en que él lo hace con sus propios anteojos. “Listo, se acabó el problema, ya no se te va a empañar más”, demostró. Y recomendó aplicar este método “dos o tres veces al día”.

Además, desmitificó otra idea: “Y olvidate de lo que te enseñaron cuando eras chico; lo de escupir el lente para que no se empañe, eso ya está, ya fue”.

“Ya falta menos, quedate en casa”, cerró el médico su explicación.

No fue el único. La misma explicación dio en Twitter una colega suya. “¿Cómo hacer que no se empañen los anteojos usando barbijo?”, se preguntó Mariana De Santis, instrumentadora quirúrgica. Y respondió en el mismo tuit: “Se pasa un jabón seco (que no se usó) por ambas lentes, luego se pasa un trapo limpio y seco. Listo. Fuente: soy instrumentadora quirúrgica y uso anteojos”. Las recomendaciones provocaron que decenas de usuarios expresaran su agradecimiento y alivio.

En tanto, la Sociedad Argentina de Oftalmología y el Consejo Argentino de Oftalmología lanzaron la campaña “#ProtegéTambienTusOjos” para alertar que, si bien los principales canales de infección de la Covid-19 son la boca y la nariz, el coronavirus también puede tomar el organismo humano a través de los ojos: “Es posible que el coronavirus cause una conjuntivitis y que sea el primer síntoma, pero es extremadamente inusual. Si alguien sufre una conjuntivitis, no se alarme. Simplemente llame a su médico oftalmólogo”.