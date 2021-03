Descartan restricciones para el fin de semana largo

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, realizó este lunes por la noche una conferencia de prensa en la que descartó que el Gobierno aplique restricciones para Semana Santa, pero advirtió que se “reforzarán los controles en aeropuertos y destinos turísticos” de la Argentina, debido al fuerte incremento de casos de coronavirus.

El funcionario sostuvo que el Gobierno busca priorizar la “salud mental” y el “descanso” de los argentinos. “Lo que vemos es que podemos no frenar la actividad económica sin incrementar la cantidad de casos, cumpliendo con los protocolos”, señaló Lammens.

También expresó que el Gobierno “evaluará” tras los feriados de Semana Santa si es “necesario” aplicar nuevas restricciones para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus. El ministro de Turismo y Deportes explicó que, para el fin de semana largo, se decidió facilitar a los argentinos la “posibilidad de que puedan disfrutar del tiempo libre”.

De esta manera, al no haber restricciones específicas para los turistas que se movilicen en el país durante semana santa, siguen vigentes las exigencias de la temporada de verano.

Lo que se necesita para ingresar a Misiones

Se requiere sacar el Certificado Verano.

Se requiere certificado COVID-19 negativo realizado en las últimas 48 horas.

No se pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria.

Se debe descargar la aplicación “Misiones Digital” y realizar la autoevaluación de síntomas de COVID-19, que sirve como Declaración Jurada.

Se descarta una nueva cuarentena

Por su parte el infectólogo y asesor del Gobierno Pedro Cahn, señaló que no hay motivos para pensar en una cuarentena estricta. “Si todos cumplimos con los protocolos y no nos juntamos donde no debemos, la posibilidad de un cierre es mucho más lejana”, expresó.

Además, pidió mantener una conducta cuidada para evitar contagios porque, en caso contrario, se corre “el riesgo de generar variantes locales” como pasó en Brasil -con la cepa de Manaos y Río de Janeiro-, en el Reino Unido, en Sudáfrica y en EEUU con la cepa de California.

Con respecto a la identificación de dichas cepas en territorio nacional, consideró que “si dejamos que circulen libremente, vamos a tener circulación comunitaria y puede afectar a la efectividad de las vacunas“.