Habló el tío de Lucio y dijo que Magdalena Espósito Valenti “dejó de ser su hermana”

Maximiliano Espósito Valenti guarda varias fotos con su sobrino, Lucio Abel Dupuy, donde se los puede ver jugando a la pelota, paseando en auto y hasta andando en cuatriciclo. Siente que lo hacen estar un poco más cerca del niño que el 26 de noviembre del 2021 fue brutalmente asesinado y una de las acusadas es su hermana Magdalena, la madre del menor, y la novia de ella, Abigaíl Páez.

“La última vez que la vi fue cuando dejó a Lucio con Maxi (su tío paterno). Esa fue la última vez que hablé. Ella (Magdalena) dejó de ser mi hermana, Lucio era el hijo que no tengo”, dijo el joven en una entrevista que brindó a Infobae, refiriéndose al momento en que Magdalena tuvo que ceder la tenencia de Lucio a sus tíos porque ella no tenía recursos para mantenerlo.

“Con respecto al juicio de nada sirve porque Lucio ya no está y todos sabemos lo que merecen. Lo que realmente me duele, y me dolerá toda mi vida, es Lucio”.

“Quiero recordar a mi sobrino pateando la pelota o dando vueltas y comiendo helado. Me quedo con eso. Sé que algún día lo encontraré”, expresó Maximiliano.

Con respecto a la familia Dupuy, Espósito dijo que el tío paterno de Lucio, del mismo nombre, fue “el único familiar que siempre estuvo para él. Voy a estar toda la vida agradecido con él”.

La sentencia por el crimen de Lucio se dará a conocer este jueves 2 de febrero a las 12 del mediodía en la sala principal de audiencias de los tribunales de Santa Rosa. Estarán presentes los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora para dar lectura al veredicto. También las dos acusadas, el padre de Lucio, sus abuelos paternos.