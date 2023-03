La maestra pidió un dibujo de sus barrios y un niño retrató un asesinato

Imagen viaszeta

En el dibujo se ve claramente al criminal con ropa y gorra de color negro, tirando directamente al rostro de la persona asaltada, que aparece con ropa de color y en clara posición de no intentar resistencia alguna.

Cuando el chico llegó a su casa y mostró el dibujo, sus padres quedaron paralizados. Fue su abuelo Juan Manuel el que contó que el nene vive en Capitán Bermúdez, una ciudad del departamento de San Lorenzo ubicada 15 km de Rosario, provincia de Santa Fe.

“Cuando mi hijo me mandó el dibujo, se me hizo un nudo en la garganta”, dijo el abuelo y manifestó su profunda preocupación, aclarando que el menor no había sido víctima de un hecho de inseguridad, pero que evidentemente estaba muy afectado por lo que ve y escucha todos los días, informó el portal viaszeta.