Impulso a la exportación de té: el Gobierno nacional busca mercados internacionales

En la reunión participaron también autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y del Ministerio del Agro y Producción de Misiones. Se discutieron estrategias para diversificar los mercados, centrándose en países como Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Los jefes de las áreas económicas de las Embajadas en esos países presentaron oportunidades y condiciones de acceso a estos mercados. Además, se ofreció apoyo para la participación en la Feria Gulfood en Dubai, que se llevará a cabo del 19 al 23 de febrero, como parte de las acciones de promoción comercial.

Es importante destacar que Argentina ocupa el noveno lugar a nivel mundial en la producción de té, y el té misionero representa el 95% de la producción del país. Según datos del INDEC, las exportaciones argentinas de té alcanzaron los US$70 millones en los primeros once meses de 2023. Estados Unidos es el principal destino, concentrando el 70% de las exportaciones, seguido por Chile y Alemania.

El té en crisis por falta de exportación

Jorge Lizznienz, productor tealero, compartió con Misionescuatro su angustia sobre la súbita interrupción de las compras por parte de las empresas locales.

Hace aproximadamente 15 días, los secaderos comenzaron a informar a los productores que ya no podrían adquirir su té, argumentando dificultades para exportarlo. Esta noticia dejó a los productores en una situación vulnerable, sin recibir explicaciones y enfrentándose a la disyuntiva de qué hacer con sus cosechas.

“Estamos sorprendido con lo que está pasando. De un día a otro los secaderos empezaron a decir que no nos van a comprar más el té porque no pueden exportarlo”, dijo.

Según comentó, algunos productores se vieron obligados a desechar sus cosechas, ya que los compradores locales no están adquiriendo el té y no tienen capacidad de almacenamiento para el excedente.

Un tema particular de preocupación es el no uso del glifosato, como condición para comprar el té. Lizznienz señaló que, ante la prohibición del uso del herbicida, los productores deben usar los bioinsumos avalados por la provincia y se ven afectados por el rechazo de sus cosechas.

“Si no usas glifosato no te quieren comprar el té”, dijo el productor y agregó: “Usamos productos que ellos no avalan”, haciendo referencia a los bioinsumos producidos por el Gobierno provincial. “Yo no uso nada raro. Uso lo mismo de siempre, glifosato. Hay productores que usan productos orgánicos (bioinsumos) que fabrica la provincia”, insistió el productor.

“No salimos a la calle a pedir al Gobierno cuando enfrentamos sequías. Ahora que llueve y tenemos producción, no nos compran”, lamentó.