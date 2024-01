El té en crisis por falta de exportación: “Es como mandar al productor a morir”

Hace aproximadamente 15 días, los secaderos comenzaron a informar a los productores que ya no podrían adquirir su té, argumentando dificultades para exportarlo. Esta noticia desconcertante dejó a los productores en una situación vulnerable, sin recibir explicaciones claras y enfrentándose a la disyuntiva de qué hacer con sus cosechas.

“Estamos sorprendido con lo que está pasando. De un día a otro los secaderos empezaron a decir que no nos van a comprar más el té porque no pueden exportarlo”, dijo.

Lizznienz expresó su confusión ante la falta de información concreta y la incertidumbre que rodea esta repentina decisión. Según él, algunos productores se vieron obligados a desechar sus cosechas, ya que los compradores locales no están adquiriendo el té y no tienen capacidad de almacenamiento para el excedente.

La situación se agrava con la reciente llegada de las lluvias, que impulsó la producción después de dos años de sequía. Ahora, que los productores finalmente tienen cosechas para ofrecer, se encuentran con la ironía de que sus productos no son adquiridos por los compradores locales.

Un tema particular de preocupación es el no uso del glifosato, como condición para comprar el té. Lizznienz señala que, ante la prohibición del uso del herbicida, los productores deben usar los bioinsumos avalados por la provincia y se ven afectados por el rechazo de sus cosechas.

“Si no usas glifosato no te quieren comprar el té”, dijo el productor y agregó: “Usamos productos que ellos no avalan”, haciendo referencia a los bioinsumos producidos por el Gobierno provincial. “Yo no uso nada raro. Uso lo mismo de siempre, glifosato. Hay productores que usan productos orgánicos (bioinsumos) que fabrica la provincia”, insistió el productor.

“No salimos a la calle a pedir al Gobierno cuando enfrentamos sequías. Ahora que llueve y tenemos producción, no nos compran”, lamentó Lizznienz. Además, enfatizó la importancia de que los compradores levanten la producción y adquieran la materia prima, ya que esto afecta directamente la única fuente de ingresos de los productores de té.

La incertidumbre y la falta de transparencia en este proceso llevan a la comunidad de productores de té a buscar respuestas y soluciones para preservar su sustento y la vitalidad de la industria del té en la provincia.