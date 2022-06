Colapsó la autopista Buenos Aires-La Plata por un paro de transportistas y corte en las rutas. Foto: Twitter/@AlertaTransito

Los transportistas de carga iniciaron este miércoles bloqueos en rutas de todo el país, en medio de un paro por tiempo indeterminado para protestar contra la falta de gasoil, con retenes de carriles en rutas de todo el país.

La medida comenzó ayer martes en la provincia de Tucumán y, este miércoles, se sumó el sector de cargas a nivel nacional con retenes en las rutas, entre ellos el ingreso a Ciudad de Buenos Aires desde La Plata.

Los cortes de los transportistas

El cruce de las rutas 12 y 18 en Santa Fe;





En el ingreso a los puertos de Timbúes, Santa Fe;





En la autopista Buenos Aires-Rosario a la altura de la ciudad de San Nicolás;





Sobre la autopista Rosario-Córdoba;





En la provincia de Entre Ríos;





En la provincia de San Juan.

¿Cuál es el reclamo?

La medida de los transportistas tiene que ver con la falta de gasoil que se padece en toda la Argentina a lo largo de los últimos meses, con foco principalmente en el norte del país, donde hay provincias casi sin abastecimiento o sobreprecio.

La asociación de Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA) anunció que la protesta es por tiempo indeterminado. “El sector está muy complicado, no solo por el problema del combustible, sino también nos afecta la falta de insumos y no hay acceso a financiamiento cuando los costos no paran de subir”, dijo Santiago Carlucci, de TUDA.