Santi Maratea encabeza una nueva campaña para ayudar a niños trans

Santiago Maratea se volvió conocido por subir videos graciosos a sus redes sociales, sin embargo en el último tiempo dio a conocer una faceta suya que dejó impresionados a muchos seguidores y que todos apoyan. La solidaridad de Maratea es inmensa y actualmente en sus redes sociales lidera campañas con el fin de recaudar dinero para diferentes causas.

La compra de dos ambulancias para una comunidad Wichi en Salta, el tratamiento con la medicación más cara del mundo para Emmita y el viaje de los atletas argentinos al Sudamericano de Guayaquil, son algunas de las causas con las que el influencer colaboró estos últimos meses.

Actualmente el comediante va por más y busca juntar 200 mil dólares para colaborar con las infancias trans. A través de sus historias de Instagram, Maratea comunicó que el dinero recaudado será destinado a la compra de una casa que se convertirá en fundación y observatorio.

“Necesitamos 900 mil personas que donen 35 pesos”, dijo al comienzo de la colecta. Si bien ya lleva reunidos más de cinco millones de pesos, el influencer no está satisfecho con la velocidad y así lo manifestó en su perfil: “Una persona con mucho amor me dijo ‘Santi, lo vas a lograr. Por ahí en más tiempo, pero lo vas a lograr. Yo ya sé que lo voy a lograr pero el tiempo no es cosa menor”.

En esta línea para que sus seguidores se unieran a la causa reflexionó: “¿Qué? ¿Tardamos un mes porque son trans? Vamos a dar la idea de que es tan poca la gente que los apoya que, si bien juntamos dos millones de dólares en diez días, cuando es para infancias trans, tardamos un mes. ¿Ese mensaje vamos a dar?”.

Además propuso aumentar el monto de donación acorde al bolsillo de cada uno de sus seguidores. “Necesitamos 35 mil personas que tengan 800 pesos, 700 mil que tengan 400, 140 mil que tengan 200 y 280 mil que tengan 100″.