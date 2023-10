Opiniones mixtas de los posadeños tras el debate presidencial

Foto vía infobae

Las opiniones son diversas y reflejan la variada percepción de la ciudadanía sobre los candidatos y el proceso electoral.

“Me pareció que no hubo nada importante. No hay candidatos”, expresó una residente local, subrayando su desencanto con la oferta política.

Otro ciudadano manifestó: “No lo vi. No me interesa. No le creo a los políticos”, reflejando una profunda desconfianza en la clase política.

En un tono más espiritual, una persona comentó: “No lo vi, no miro esas cosas. No me interesa. La única solución es el reino de Dios”, resaltando su enfoque en cuestiones espirituales.

Un trabajador ocupado compartió su perspectiva: “No lo pude mirar. Tuve compromiso laboral. Para mí va a haber un cambio sí o sí”, sugiriendo que el cambio político es inevitable desde su punto de vista.

Por otro lado, un seguidor entusiasta expresó: “Lo vi completo. Me pareció bien Milei. Lo venimos bancando porque es algo distinto. En este país siempre fueron los mismos y un cambio tiene que haber”, destacando su apoyo a uno de los candidatos.

Una ciudadana escéptica concluyó: “No lo vi. No me interesa. Ninguno de los candidatos me llama la atención. No les creo”, enfatizando su falta de confianza en los aspirantes presidenciales.

Por su parte, un espectador interesado en el contenido del debate mencionó: “Vi algo sí. Pensé que iba a ser más picante. Massa se defendió bien. Me gustó”, mostrando su aprecio por la participación de un candidato en particular.

Algunos entrevistados admitieron que no tenían conocimiento del debate, mientras que otros elogiaron la importancia de los debates para informar a la ciudadanía.

“Javier debatiendo es un León”

Ninfa Alvarenga, referente de Libertad Avanza en Misiones, compartió sus impresiones sobre el primer debate presidencial que tuvo lugar este domingo. En sus declaraciones a Misionescuatro, expresó su admiración por el desempeño de Javier Milei y sus observaciones sobre otros candidatos.

“Javier debatiendo es un león,” afirmó, mostrando su admiración por el carisma y la habilidad de Milei en el debate.

También, señaló que Milei estuvo más moderado en este debate y consideró que es un enfoque positivo en un debate de ideas, en contraste con el tono confrontativo que a veces adoptó en paneles televisivos. “Pasó a un plano presidencial,” agregó, destacando el crecimiento de Milei como candidato presidencial.

Sobre el desempeño de Milei en el debate, Alvarenga dijo: “Fue el que mejor debatió y dio mejores ideas concretas que la población ya está conociendo,” elogiando las propuestas y argumentos presentados por el candidato.

Al referirse a Sergio Massa, la dirigente de Libertad Avanza lo describió como un “extraterrestre que nunca formó parte del gobierno,” atribuyéndole la responsabilidad por la situación económica del país.

Por otra parte, consultada sobre los trabajos previos a las elecciones presidenciales del 22 de octubre, Alvarenga destacó el crecimiento de Libertad Avanza y la creciente participación de voluntarios, afirmando: “Estamos creciendo todos los días. Es impresionante la cantidad de gente que se acerca para ser voluntarios.”

Finalmente, manifestó su optimismo sobre el futuro y la influencia de la juventud en el cambio político: “Estamos en el camino del cambio y los jóvenes que están con nosotros van a transformar la historia de este país.”