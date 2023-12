Reacciones ante el anuncio del presidente Milei

Entre los entrevistados, hubo aquellos que expresaron optimismo ante las medidas anunciadas. Un ciudadano destacó: “Hay anuncios muy buenos y vamos a ver qué pasa. Ojalá que le apoyen porque faltan medidas. Me gustó el tema de los alquileres y la Aduana”.

Otro entrevistado manifestó su apoyo, señalando que es “apartidario desde hace 15 años”, pero considera que algunas leyes son obsoletas y que el presidente tomó decisiones acertadas. También resaltó la importancia de fomentar una cultura de trabajo.

Sin embargo, no todos mostraron entusiasmo. Algunas personas admitieron no seguir de cerca la actualidad política y no mostraron interés en el anuncio. Un entrevistado expresó: “No veo mucha tele y no me interesa mucho”.

Un ciudadano expresó su aprobación general, pero con ciertas reservas: “Me pareció perfecto, coincido en todo. No analicé, pero a grandes rasgos estoy de acuerdo. No sé si serán las 300 leyes, pero tengo fe de que sea para bien”.

Otro entrevistado destacó la importancia de abordar el problema de la “cultura del no trabajo” y elogió la decisión del presidente de derogar leyes obsoletas. Afirmó: “La gente que nos maneja debe tener cultura de trabajo”.

Las expectativas hacia el futuro son diversas. Algunos expresaron la necesidad de observar cómo se desarrollan los acontecimientos y la aceptación que tenga la población. Otro ciudadano expresó: “Creo que va por buen camino y veremos qué apoyo tiene en las cámaras con diputados y senadores”.