Joven turista bonaerense murió ahogado en un salto de San Vicente

SAN VICENTE. Este lunes a la tarde, pasadas las 17 horas, se ahogó una persona en el Salto Golondrinas, ubicado a 8 km. de la ruta Prov. 221,

Fuentes policiales confirmaron a MisionesCuatro.com que algunas personas que se encontraban en el lugar pudieron testificar y manifestar que se trató de Fernando Luis Sosa, un joven de 25 años identificado oriundo de Buenos Aires, quien se arrojó a la base del salto y luego de nadar unos metros comenzó a pedir auxilio desapareciendo de la superficie.

Conforme a datos previos, alrededor de las 16:30 horas la víctima se hallaba en el sitio junto a otros cuatro jóvenes de 22 y 29 años, cuando en un determinado momento, se arrojó al salto y tras nadar algunos metros comenzó a pedir ayuda. No obstante a esto, sus amigos intentaron socorrerlo, pero no pudieron rescatarlo debido a que se sumergió rápidamente y no volvió a salir a la superficie.

En el lugar trabajaron bomberos de San Vicente y confirmaron que hasta el momento el cuerpo no fue encontrado, por lo que dieron intervención a la policía científica y medico policial de la UR-VIII San Vicente.

En el hecho intervino también el Juzgado de Instrucción 3, Secretaria 1 de San Vicente.