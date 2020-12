Aborto legal: “No se trata de un hecho religioso”, dijo Pastori

POSADAS. Luego de la maratónica sesión en el Congreso, donde la Cámara Baja dio media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, Luis Pastori, dijo que esta es ley es semejante al 2018. “El fondo es el mismo, a favor de la vida”, manifestó el legislador misionero.

Asimismo, continuó: “no se trata de un hecho religioso, es un hecho humano y el hecho humano es previo a la opción religiosa. No se puede solucionar el problema eliminando una vida, no juguemos a ser Dios”, expresó Pastori.

“Cada aborto que se produce es un fracaso del Estado, el aborto legal tiene causales”, manifestó.

En esa línea, dijo que “la educación ha fallado” y que muchos problemas de base que tiene el país se debe a la educación.

Uso político

Además, Pastori, manifestó que el tema de la legalización del aborto en esta situación de pandemia por el Covid-19, es “un uso político de un tema muy sensible”.

En ese sentido, hizo una comparación con el proyecto de la ley de movilidad previsional, la nueva fórmula jubilatoria, dijo que el 29 de diciembre se trata ley de aborto y, en paralelo, se debate la ley de movilidad previsional.

Señaló que el tema de los jubilados “queda opacado”, porque “se trata de desviar la atención”.

Para finalizar, opinó sobre los legisladores que decidieron cambiar su voto. “se vieron cambios de posturas muy sugestivos que no tienen explicación”, manifestó.