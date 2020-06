Alberto admitió que no debería haber abrazado a Insfrán

BUENOS AIRES. El presidente Alberto Fernández reconoció este martes que durante su visita a la provincia de Formosa “debería haber sido más cuidadoso” y debió respetar los protocolos sanitarios para evitar contagios de coronavirus. Pero redobló la apuesta en su defensa al opinar que “si me equivoqué eso no desestima nada”.

Luego de varios días en los que arreciaron las críticas contra el mandatario por su irresponsabilidad durante la gira por Formosa y Misiones, llegó la mea culpa de Alberto. Cabe recordar que la semana pasada, el presidente brindó una conferencia junto al gobernador Gildo Insfrán en la que se sentaron a menos de un metro de distancia y sin barbijo. Incluso llegaron a abrazarse y saludarse con un beso.

“Con Gildo deberíamos haber sido más cuidadosos”, admitió Fernández durante una entrevista para el programa de Matías Martin, en radio Metro. Sin embargo, explicó que suele respetar las medidas sanitarias y solo se saca el barbijo “para hablar públicamente”.

“Si Alberto se equivoca, eso no desestima nada”

“Muchas veces cuando me piden una foto me bajo el barbijo, me suena muy antipático no hacerlo. Si yo le pidiera una foto a Bob Dylan no me gustaría que salga con la mitad de la cara tapada”, agregó en tono de broma, según publica Infobae. Sin embargo, Fernández admitió su responsabilidad y recalcó que como cualquier persona, él también comete errores.

Para el mandatario, el no haber dado el ejemplo en su gira por Formosa y Misiones, no invalida las recomendaciones que hace su gobierno a la población, en la lucha contra el nuevo coronavirus.

“Si Alberto se equivoca, eso no desestima nada. Si Alberto se bajó el barbijo, está mal. Y si se sacó una selfie, no hay que seguir el ejemplo de Alberto”, soltó. Asimismo, el mandatario reveló que en todas sus apariciones públicas hay un miembro de su equipo que está permanentemente rociándolo con alcohol. Un privilegio con el que no cuenta el común de la población.