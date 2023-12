Cambios en la movilidad jubilatoria: proponen una nueva fórmula para mejorar los ingresos

En el diálogo, Markarian expresó su preocupación por la actual fórmula, argumentando que no fue efectiva para preservar el poder adquisitivo de los jubilados frente a la creciente inflación. “La idea es enviar un proyecto al Congreso y todavía no se sabe cuáles van a ser las pautas para una fórmula mejoradora. La que sigue vigente no acompaño a los jubilados frente a la inflación”, señaló.

La actual fórmula contempla un enfoque con un 50% de la recaudación de la ANSES y otro 50% de la variación de salarios. Markarian explicó que la elección entre estos índices depende de cuál resulte más beneficioso para los jubilados.

La abogada también destacó la posibilidad de considerar la canasta básica de un jubilado, que en octubre superó los 300 mil pesos. Esta sugerencia busca asegurar que los jubilados puedan satisfacer sus necesidades esenciales sin tener que realizar ajustes en aspectos críticos como alimentos o medicación.

“La idea es que puedan estar bien sin necesidad de esperar los bonos que se venían dando. Habló (Ministro Luis Caputo) de compensación para los meses que vienen como enero y febrero y que ya no van a estar disponibles”, mencionó Markarian, haciendo hincapié en la importancia de brindar estabilidad financiera a los jubilados sin depender de bonificaciones ocasionales.

En cuanto a las medidas para el corto plazo, la abogada informó sobre un bono adicional para los afiliados al PAMI en diciembre. Aquellos que cobran hasta un haber mínimo y tienen 60 años o más recibirán un bono de 15 mil pesos, además del bono de 55 mil pesos para los jubilados de la mínima.