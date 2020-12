Closs sobre el aborto legal: “No me siento responsable de ninguna muerte ocurrida después de 2018 por haber votado en contra”

BUENOS AIRES. En el marco del histórico debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el Vicepresidente primero del Senado, Maurice Closs (Frente de Todos), votó en contra de la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner, asegurando que “no es una prioridad de salud pública”.

“Voy a votar negativamente, no es una prioridad de salud pública. Y lejos está de ser una cuestión de orden público”, comentó el senador por Misiones al momento de justificar su posición.

El ex gobernador mantuvo su postura de 2018, cuando era diputado nacional y también votó en contra. Y dejó en evidencia que acompaña lo que él considera, la posición mayoritaria en la provincia. “Si tengo que guiarme por lo que pasa en la provincia de Misiones, el rechazo a este proyecto es mayoritario”, sostuvo.

“Me parece que esto ocurre, en especial en el norte argentino. No es que seamos mejores o peores, o que estemos más acertados. Pero es nuestra realidad, nuestra historia, nuestra idiosincrasia, la presencia de las religiones y tantas otras cosas, que hacen que los misioneros están mayoritariamente en contra de esta ley. No tengo dudas de esto”, afirmó Closs y remarcó que “no se quieren hacer los abortos en el sistema de salud pública, al menos en Misiones”.

Según Télam, el legislador manifestó: “no creo que sea una ley de orden público y que se encamine a salvar más vidas”.

Pero quizás uno de los tramos salientes de su intervención ocurrió al inicio, cuando el ex gobernador quiso alejarse de “posturas extremas” y recalcó: “No me siento responsable de ninguna muerte ocurrida después de 2018 por haber votado en contra. Y no hago responsable de ningún asesinato ni homicidio a nadie que tenga el pañuelo verde”, expresó el senador.

Esa primera frase, causó revuelo en las redes sociales. Primero porque admite fallecimientos por abortos clandestinos en Misiones. Y segundo porque expone el problema de los embarazos de alto riesgo de menores de 14 años, que en Misiones desembocaron en cesáreas.

Varios usuarios le enrostraron a Closs que, en su provincia, en 2017 hubo 201 niñas violadas, menores de 14 años, obligadas a continuar con embarazos. Cifras que prácticamente se mantuvieron en 2018 (198 niñas con embarazos de alto riesgo) y en 2019 (190 niñas obligadas a parir).

El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se debate en el Senado en una sesión especial que se extenderá hasta la madrugada de este miércoles. Así surge del listado de 59 legisladores que se anotaron para hablar en el recinto. Este debate fue habilitado con la presencia de 67 senadores, la mayoría conectados de manera remota.