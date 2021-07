POSADAS. El diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro sumó otro hecho que causó repudio en el Congreso de la Nación y en las redes sociales al acompañar a su par, Cristina Britez (La Cámpora – Frente de Todos), en el bloqueo a las iniciativas de Juntos por el Cambio para destrabar el ingreso de vacunas contra el coronavirus (Covid-19) del laboratorio Pfizer. Finalmente, este viernes, el presidente Alberto Fernández firmó un DNU para que ingresen las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen.

En la sesión de este, jueves diputados de Juntos por el Cambio pidieron apartamientos de reglamento para debatir proyectos vinculados a las vacunas contra el Covid, específicamente para impulsar la compra de dosis Pfizer e inmunizar a niños y adolescentes con enfermedades graves.

Pero el kirchnerismo y sus aliados, impuso su mayoría y bloqueó las iniciativas. Entre los que votaron en contra de los proyectos, cruciales para niños con enfermedades graves, además de los mencionados Britez y Bárbaro, están los diputados de la Renovación K, Flavia Morales y Diego Sartori.

El tercer “misionerista” Ricardo Wellbach, votó a favor del proyecto, junto a los opositores Luis Pastori (UCR – JxC) y Alfredo Schiavoni (PRO – JxC).

La controvertida votación y Bárbaro que suma rechazos

Según informó Parlamentario, en una votación en conjunto, que resultó con 112 votos positivos y 122 negativos, el oficialismo rechazó las tres iniciativas. Además de los “misioneristas” Sartori y Morales, también votaron en contra los diputados Pablo Ansaloni, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alma Sapag. Con esto, quedó en claro que el “misionerismo” es “kirchnerista” en el Congreso. Habría sido una postura de bloque, si los tres renovadores no se alineaban al Frente de Todos.

Con esta votación, Bárbaro quedó en el centro de los cuestionamientos nuevamente. Cabe recordar que el fin de semana pasado, se viralizaron audios suyos incitando a la usurpación de terrenos y el corte de rutas para presionar al Estado para que expropie lotes en Misiones. Por la presunta apología del delito, ya hay presentaciones de repudio en el Congreso. Y numerosas entidades salieron públicamente a rechazar sus dichos.

Ahora Bárbaro aparece como uno de los diputados que colaboró para cajonear iniciativas que son cruciales para niños, niñas y adolescentes con comorbilidades. Necesitan inmunizarse contra el coronavirus y no lo pueden hacer por el fracaso en las negociaciones del gobierno con Pfizer. Bárbaro estaría acatando órdenes que emanan desde el Instituto Patria.

Los chicos con enfermedades de base, perjudicados por el FdT

En su defensa del proyecto, la radical Claudia Najul explicó que en la iniciativa se le solicita al Poder Ejecutivo que “realice todas las acciones necesarias, en forma urgente, para permitir la llegada de vacunas para niños de 12 a 18 años con enfermedades muy graves: niños con enfermedades oncológicas, inmunodeprimidos, con fibrosis quística, con enfermedades prevalentes, que están esperando trasplantes o trasplantados, con cardiopatías congénitas”.

“Cuando se armó el plan de vacunación en Argentina no existía ninguna vacuna autorizada para este grupo”, recordó la mendocina. Y recalcó: “desde mayo tenemos dos vacunas, Pfizer y Moderna, que están autorizadas y se están usando en el mundo para este grupo”.

El planteo que recordó el negocio con AstraZeneca y Sigman

Por su parte, la macrista Carmen Polledo, habló del proyecto para modificar el artículo 4 de la Ley de Vacunas, proponiendo “quitar la palabra negligencia, palabra que no estaba en el proyecto original”, que habría trabado el acuerdo con Pfizer.

Y recordó que, al firmar con AstraZeneca, Argentina renunció “expresa y condicionalmente a cualquier derecho de inmunidad soberana sin limitaciones”. “Con AstraZeneca no existieron esos impedimentos contractuales que tanto tuvieron en cuenta con Pfizer”, cuestionó Polledo. Con esto puso de relieve el contrato con el laboratorio que en Argentina, tiene acuerdos con el empresario K, Hugo Sigman.

“Hay chicos con enfermedades de base crónica severas, que no pueden resolver otras vacunas que no sean la de Pfizer. No es un invento ni un capricho”, insistió Polledo.