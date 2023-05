Discurso del 1º de mayo: Las repercusiones

Con el discurso del gobernador, la Legislatura misionera inauguró este lunes un nuevo período legislativo. En ese contexto, para conocer algunas voces de lo que dejó esa alocución, MisionesCuatro consultó sobre el tema con tres legisladores uno del oficialismo y dos de la oposición.

En diálogo con el móvil de MisionesCuatro, Martín Cesino, diputado provincial del Frente Renovador, dijo que el gobernador en su discurso, destacó el fortalecimiento del sistema sanitario, la inversión en tecnología y la apuesta por la producción agro-sustentable. “Ha sido un discurso con mucha responsabilidad, con mucha certeza”, fue la expresión del legislador al móvil de MisionesCuatro.

Por su parte, el diputado provincial Germán Kiczka (Juntos por el Cambio), dijo que el discurso del gobernador estuvo vacío de realidad y no tocó los temas fundamentales para que necesita Misiones. Lo calificó como un “cuasi acto proselitista a una semana de las elecciones”.

“Fue un discurso sumamente desconectado de la realidad del misionero. Se habló de números de crecimiento, desarrollo, reducción de falta de empleo, números que durante el año pasado traté de conseguirlo ya que son de dominio público, no los conseguí, no sé porque no los publican. Es una cuestión seria”, expresó el legislador.

Además, criticó la continuidad de subsidios y la necesidad de subsidiar a la ciudadanía para comprar carne.

“Hay que poner la mirada en el resto de la provincia que está sufriendo muchas necesidades en primera instancia”, cuestionó.

También habló Ariel “Pepe” Pianesi y dijo que: “fue un discurso de campaña, más que de sesiones ordinarias, escuchamos un montón de números poquito más de dos horas y de políticas públicas que, al menos desde nuestra mirada, no modifican ni alteran en ningún sentido los problemas que tenemos en la provincia”, expresó el diputado al programa TVA, que se emite por MisionesCuatro.

Y agregó: “escuchamos decir que se refaccionaron mil cien escuelas públicas, lo cierto es que nosotros vemos que la cosa está cada vez peor y que las escuelas públicas están en una situación cada vez más compleja. Escuchamos anuncios de inversiones en lo que se refiere al acceso al agua potable y nosotros vemos que la situación empeora, que los municipios en los que no hay agua siguen sin agua”.

“Escuchamos anuncios en inversiones y mejoramiento de las redes de energía y los municipios que tienen problemas en el acceso a la energía eléctrica los siguen teniendo”.

“La sensación es que todo lo que se dijo, según nuestra mirada, no se condice con lo que nosotros vemos”, precisó Pianesi.