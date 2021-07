Dura crítica por los tareferos en la plaza: “Niños durmiendo en la calle, ¿ese es el misionerismo?”

POSADAS. Los cerca de 40 niños de familias de tareferos de Oberá y otras localidades, que estuvieron durmiendo a la intemperie en la Plaza 9 de Julio, por un reclamo salarial y laboral desoído por el gobierno de la Renovación, caló hondo en algunos posadeños y la arquitecta Liliana Oleksow, fue una de las que levantó la voz y cargó contra el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la provincia, los funcionarios, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, los diputados y la clase política en general.

En diálogo con MisionesCuatro, Oleksow aclaró que no milita en política y que no pertenece a ningún partido o espacio. “No vengo por ningún partido. Vengo como ciudadana, soy arquitecta, especialista en conservación de patrimonio construido. Trabajé por 25 años en la provincia. Desde ayer (lunes) he visto a toda esta gente acá en la plaza, durmiendo con niños de la peor manera”, empezó diciendo Oleksow.

“Pedí audiencia con un funcionario para presentar una protesta. No hay nadie, ni para atender un problema, ni para resolver nada. Esto es una vergüenza, en una provincia rica, donde la principal producción es la yerba. ¡Qué les pasa!”, bramó la profesional.

Fuertes críticas a los funcionarios renovadores por no atender a los tareferos

En esta línea, Oleksow dijo que está preocupada por la situación de estos trabajadores y sus niños, que reclaman mejores subsidios interzafra, mejores salarios y que cese el manejo punteril de planes sociales por parte de intendentes del interior, incluido el obereño Carlos Fernández. “Tomamos mate gracias a los tareferos, ellos merecen atención. Acá hay Ministerio de Trabajo de la Nación, de la Provincia, hay gobernadores, diputados… ¿dónde están? Rascándose”, lanzó Oleksow, reiterando que nunca estuvo en política, pero “ante esto hay que levantarse”.

“Gente con niños durmiendo en la calle… ¿esa es la provincia que queremos? ¿Ese es el ‘misionerismo’?”, sentenció Oleksow.

Según Oleksow, desde el gobierno provincial le dijeron “que no hay nadie en casa de Gobierno y que a esta gente ya les ofrecieron cosas y no aceptaron. ¿Qué les ofrecieron? ¿Un kilo de yerba?”, acusó la arquitecta, hablando desde la plaza 9 de julio, a metros de los tareferos que están acampando.

“Me enojo con la clase política ¿para qué los mantenemos? Deberían recibir a esta gente que labura. Ellos tienen que ser atendidos. ¿Para qué ponen rejas en la plaza? Me parece de terror lo que pasa, es una vergüenza. ¿De qué ‘misionerismo’ hablamos cuando pasa esto? Desde ayer estoy viendo esto y nadie te recibe. Abran los ojos. Les estamos pagando a todos”, sentenció Oleksow dirigiéndose a los funcionarios “misioneristas”.