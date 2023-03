BUENOS AIRES. “Creo que no estamos ante un Estado democrático constitucional”, afirmó este viernes desde Río Negro la Vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, luego de conocerse los lapidarios fundamentos del fallo del Tribunal Oral Federal 2, que la condenó por la corrupción con la obra pública en Santa Cruz y la inhabilitó para ejercer cargos públicos, en un fallo de primera instancia que no la inhabilita a presentarse a elecciones.

Esa afirmación de la vice respecto del Estado de derecho generó una inmediata respuesta por parte de dirigentes de la oposición, que refutaron con argumentos, los planteos de la ex presidente condenada por direccionar obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, durante los 12 años de gobiernos kirchneristas.

Flaco favor le hace Cristina Kirchner a los argentinos. Acaba de decir que "no hay un estado democrático constitucional".

¡Un disparate descomunal!

La mayor muestra de que las instituciones democráticas es que hoy se está juzgando la corrupción.

Según informó el portal Parlamentario, el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, replicó: “Flaco favor le hace Cristina Kirchner a los argentinos. Acaba de decir que “no hay un estado democrático constitucional”. ¡Un disparate descomunal! La mayor muestra de que las instituciones democráticas es que hoy se está juzgando la corrupción. República y Democracia”, fustigó.

A su vez, el legislador porteño Hernán Reyes (Coalición Cívica) disparó: “Cínicas y peligrosas las palabras de @CFKArgentina. Describe un escenario que desea y promueve para habilitar la violencia y satisfacer su interés personal de impunidad”, cuestionó.

Por su parte, el senador nacional Martín Lousteau advirtió que “es la primera vez en la historia que una vicepresidente electa por el voto popular y en pleno ejercicio de sus funciones denuncia que no tenemos un Estado Democrático Constitucional”, ante lo cual le pidió a Cristina Kirchner que “deje de mentir y hágase cargo de que este es su gobierno”.

La réplica a la referencia de CFK sobre el dólar

También habló la Vicepresidente de la Nación del dólar: “Algunos hablan de que esto se soluciona con la dolarización. A mí me gustaría que se entendiera esto. Una parte piensa que esto va a ser como la convertibilidad. No es así. El valor de una moneda no lo da ninguna ley sino el tamaño de la economía. La dolarización de producirse en Argentina, el gran sacrificio va a ser las clases medias argentinas. El mayor consumidor de dólares son las clases medias. El empobrecimiento de estas clases no va a tener límites. ¿Cómo se les pasa por la cabeza?”, sostuvo la creadora del Frente de Todos, que eligió a Alberto Fernández como candidato a presidente en 2019.

Ante esto, salió a responderle el diputado y economista Martín Tetaz. “Pongámosle fin al relato de Cristina. Entre 2008 y 2015 atrasó el dólar 53% produciendo un espectacular fenómeno de ‘plata dulce’, similar al de Martínez de Hoz. El dólar artificialmente barato genera la ilusión de salarios reales más altos, que son insostenibles sin divisas”, bramó el legislador en las redes sociales.

“Noten que los salarios reales suben cuando cae el tipo de cambio real (dólar barato) y caen cuando sube el dólar (tipo de cambio real más alto). La fórmula peronista es fácil; dólar barato, salarios altos”, agregó Tetaz.

El diputado de Evolución Radical concluyó su exposición señalando que “el problema es que cuando el dólar se baja artificialmente, las cantidades exportadas se estancan y vuelan las cantidades importadas. La economía se queda entonces sin dólares y tarde o temprano sobreviene una devaluación que vuelve el tipo de cambio real al equilibrio”, explicó.

Y ya este sábado, Tetaz desmintió con datos, que la economía del país está creciendo. “No, no es cierto. La economía lleva cuatro meses consecutivos de caída y el derrumbe del último trimestre del 2022 fue mayor al 10% anualizado. La actividad registra un nivel inferior al de diciembre del 2021”, manifestó el diputado y economista.

La respuesta de Milei a CFK

A su tiempo, este viernes, el economista y también diputado, Javier Milei (La Libertad Avanza) también replicó a la Vicepresidente. “Hay algo mejor que la dolarización y es la libre competencia de moneda. Si los argentinos eligen el dólar, esto implica poder tener un instrumento que juegue el rol de moneda y devenga en una menor inflación”, planteó el liberal, según publicó La Nación.

Dirigiéndose a la Vicepresidente, Milei escribió en las redes sociales: “A su vez, le cuento que bajar la inflación reduce la distorsión de los precios relativos, mejora el cálculo económico y permite una mejor asignación de recursos que aumenta el stock de capital per-cápita, aumenta la productividad de los trabajadores y aumenta el salario real”, sumó.

Y le recordó a la Presidenta del Senado: “la inflación es un impuesto altamente regresivo y que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los sectores más vulnerables de la población. Por ende, terminar con el BCRA hace que los mayores beneficiarios sean los sectores postergados del país.

En definitiva, “si los daños causados por el BCRA son tan claros y la inflación es tan dañina ¿por qué los políticos se empeñan en mantener a dicha institución? La respuesta es muy simple, los políticos le roban a la gente de bien con la emisión de dinero. Emitir es una estafa”, criticó.

Acto seguido, expuso que “en los tres primeros años” del Gobierno de Alberto Fernández “le ha robado 16% del PIB con emisión de dinero”. “Una suerte de 5,3% del PIB promedio por año. En dinero, nos roban vía el BCRA un monto que ronda entre los US$ 25.000 millones a US$ 30.000 millones”, consideró.