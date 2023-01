El titular del HCD de Cerro Azul hundió a Dudek por la falta de agua: reveló que presidió la Cooperativa a la que no le solicita informes

CERRO AZUL. La falta de agua en varios barrios de Cerro Azul, donde hay al menos tres barrios que no cuentan con el servicio desde hace 12 años, sumado a la sobrefacturación, caló hondo en la comuna que preside el intendente renovador Gaspar Dudek, y hasta concejales renovadores salieron a señalar su responsabilidad en la crisis.

Tal es el caso del presidente del Concejo Deliberante de Cerro Azul, Roberto Delgado, quien reveló que Dudek presidió la Cooperativa De Agua Potable Y Otros Servicios Públicos Ltda., actualmente está acéfala y es señalada por la falta de inversión y la falta de planificación concreta para resolver el problema del servicio esencial. En los últimos días, un grupo de vecinos llegó a Posadas para obtener información oficial sobre la cooperativa en el Ministerio de Acción Cooperativa, donde les habrían dicho que la actual comisión directiva, está con mandato vencido.

“Cuando asumimos en 2019, teníamos en la agenda la problemática del agua, viendo las necesidades del pueblo. Todos los años es lo mismo y es como un circo: empiezan las sequías, empiezan los vecinos a acarrear agua y comienza a intervenir la Cooperativa”, detalló Delgado, en diálogo con el programa Primera Mañana, que se emite por MisionesCuatro. “Falta de mantenimiento de redes”, lanzó el edil, admitiendo que hay un reclamo por una facturación alta.

“Nos visitó quien está en la presidencia (de la Cooperativa), pero el concejo desconocía a las autoridades”, reveló Delgado sobre el misterioso nombre del supuesto titular del ente, que estaría con mandato vencido y respondería políticamente a Dudek.

Sin proyectos para mejorar el servicio de agua potable desde 2019

En tono crítico hacia la gestión del alcalde renovador, en un año en el que el propio Delgado podría postularse para el cargo, el edil remarcó que en los últimos 3 años de gestión “no llegó ningún proyecto de mejorar esto”.

“Es un reclamo pacífico y tranquilo, donde nadie busca un rédito (político) más allá de que están con una problemática terrible y hay barrios que hace 12 años no tienen el suministro”, comentó Delgado, añadiendo que “la promesa de campaña siempre es” resolver el tema del agua.

En tono cáustico contra Dudek, el concejal renovador dijo que “falta gestión y control”, y que los vecinos plantean que haya “una nueva administración de la cooperativa de agua, con nuevos proyectos e inversión. A simple vista, la administración es la que está fallando y si no lo reconocemos no vamos a solucionar nada. Por eso el llamado de atención por parte de los usuarios”, graficó.

“En su momento fue presidente de la cooperativa y no desconoce la situación”

Exculpándose por no haber impulsado un pedido de informes más enérgico a la Cooperativa o por no citar al propio intendente Dudek para que dé respuestas al Concejo, Delgado dijo que “la parte legal, la hemos hecho. Elevamos notas de pedidos al intendente. Sé que se está ocupando de algunos barrios, pero de la Cooperativa en sí, no”, sostuvo.

“En su momento (Dudek) fue presidente de la cooperativa y no desconoce la situación”, lanzó Delgado, y pidió “apuntar a invertir y proyectar la solución de estos problemas. No hay planteos de la cooperativa y del municipio para decir, esto se va a resolver así, con un proyecto firme. No sé qué pasa que no se hacen responsables”, cuestionó al jefe comunal que es de su mismo partido político.

“Uno está a favor del vecino, reclamando un servicio fundamental para la vida humana”, aclaró Delgado, intentando alejarse de las críticas en su contra. Al tiempo que mencionó que “pedimos el informe a la Cooperativa y hasta hoy no obtuvimos respuestas (ni sobre la falta de agua), ni sobre la calidad del agua. Pero la autoridad competente es el Ejecutivo”, remarcó.

Finalmente, Delgado reveló que “los vecinos tomaron la decisión de acercarse a una asociación de defensa al consumidor para radicar la denuncia. Piden un llamado a asamblea para formar una nueva administración de la cooperativa”, planteó.