Elecciones desdobladas: “No me sorprende nada, hay que armar las candidaturas y enfrentar a la Renovación”, dijo Bárbaro

POSADAS. Continúan las repercusiones políticas luego del anuncio del desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto a las presidenciales. Aunque resta la publicación en el boletín oficial, Misiones elegirá a sus autoridades el 7 de mayo.

Respecto al tema, La Semana de MisionesCuatro habló con el diputado nacional del Frente de Todos, Héctor “Chacho” Bárbaro para conocer su opinión.

En ese sentido, el Legislador no se mostró sorprendido por el anuncio y manifestó que “siempre la Renovación lo que hizo fue adelantar las elecciones provinciales, más hoy que las encuestas no le dan bien al Gobierno del Frente de Todos, entonces ellos reflotan el proyecto misionerista y después van con boleta corta”. “No me sorprende nada, hay que armar las candidaturas y enfrentar a la Renovación”, agregó.