Emergencia Pública: La renovadora K Solari, se ausentó de la votación

BUENOS AIRES. La votación de la ley ómnibus de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva” no trajo sorpresas y el oficialismo del Frente de Todos hizo pesar su mayoría automática. De hecho, el espacio que preside Cristina Kirchner en la Cámara alta, cuenta con quórum propio gracias a los partidos provinciales aliados. Sin embargo, hubo algunas ausencias, como la de la senadora de la renovación K “misionerista”, Magdalena Solari Quintana.

En el contexto del quórum asegurado, no sorprendió la holgada sanción de la norma, con 41 votos a favor y 23 en contra, aunque sí hubo algunas ausencias llamativas: la senadora ultra-rovirista, Solari Quintana, definió ausentarse y así no tuvo que justificar su voto, seguramente a favor.

Es que con la votación ya definida, Solari Quintana habría recibido la orden de la cúpula de la Renovación de mantenerse al margen de la votación. Ello, para no quedar tan alineados con el kirchnerismo y con una ley que significa un Ajuste Fiscal importante, como lo reclama el FMI. Para la Renovación, es preferible no tener que justificar el apoyo a un proyecto que congela las jubilaciones –excepto las de jueces, funcionarios y ex presidentes.

Por lo demás en lo que hace a los senadores misioneros, fue previsible que el vicepresidente primero Maurice Closs vote a favor. Y que el ex presidente del PRO, Humberto Schiavoni, vote en contra. En todo caso, la ausencia de Solari Quintana no significa un quiebre entre la Renovación y el Frente de Todos. Sí, quizás, un distanciamiento con Closs y el kirchnerismo de “paladar negro”.

Cómo votaron los senadores

Este sábado a la madrugada, votaron a favor (41) senadores: Ana Almirón, Inés Blas, Carlos Caserio, Eugenia Catalfamo, Maurice Closs, Martín Doñate, Norma Durango, María Duré, Carlos Espínola, Anabel Fernández Sagasti, Silvina García Larraburu, Nora Giménez, María Teresa González, Nancy González, Ana María Ianni, Edgardo Kueider, Sergio Leavy, Claudia Abdala de Ledesma, Cristina López Valverde, Daniel Lovera, Alfredo Luenzo, José Mayans, Dalmacio Mera, Roberto Mirabella, Beatriz Mirkin, Gerardo Montenegro, José Neder, Juan Mario País, Oscar Parrilli, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Carlos Reutemann, Antonio Rodas, Adolfo Rodríguez Saá, Matías Rodríguez, María de los Angeles Sacnun, Silvia Sapag, Guillermo Snopek, Jorge Taiana, José Uñac y Alberto Weretilneck.

Votaron en contra (23) senadores: Roberto Basualdo, Pedro Braillard Poccard, Esteban Bullrich, Oscar Castillo, Julio Cobos, Lucila Crexell, Alfredo De Angeli, Silvia Elías de Pérez, Mario Fiad, Gladys González, Martín Lousteau, Juan Carlos Marino, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Stella Maris Olalla de Moreira, Luis Naidenoff, Claudio Poggi, Laura Rodríguez Machado, Juan Carlos Romero, Humberto Schiavoni, Guadalupe Tagliaferri, Pamela Verasay y Víctor Zimermann.

Los senadores ausentes fueron siete (7): José Alperovich (de licencia por la denuncia por abuso sexual en su contra), Pablo Blanco, Eduardo Costa, Silvia Giacoppo, Carlos Menem, Magdalena Solari Quintana y María Belén Tapia.

Se abstuvo la senadora Clara Vega.