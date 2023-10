“En un contexto crítico como el que tenemos, puede ser determinante para que haya balotaje”, dijo un analista

Foto gentileza

Los candidatos presidenciales Sergio Massa (Unión por la Patria), Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y Juan Schiaretti, participaron este domingo del segundo debate 2023 en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bueno Aires (UBA) en la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre el tema, fue consultado el analista político, Gustavo Córdoba, en el programa “Otro Día Más”, que se emite por la Radio Social Club, quien al respecto declaró: “hay un detalle, tres candidatos optaron por no leer las propuestas ni las réplicas y hubo dos candidatos que sí leyeron, como siguiendo un guion, una rutina, digamos, para no equivocarse o no cometer errores. Me parece que ahí hay un subestima en el público, porque cuando veo a candidatos leyendo a este nivel, me da un poquito de cosa, tanto profesionalismo, tanto tiempo que han invertido en sus carreras políticas para terminar leyendo en el último debate presidencial previo a las elecciones”.

Y agregó: “yendo a fondo con este debate, me gustó más el primero, fue más espontáneo, dosificaron de una manera diferente las réplicas, no se las gastaron todas en los primeros diez minutos, me gustó, digamos, que todos fueron con un plan que de alguna manera mostró la estrategia hacia el final de la campaña”.

Respecto al desempeño de los candidatos, señaló: “Milei tratando de buscar los votos que le quedan, o que le faltan, para evitar ir al balotaje para ganar en primera vuelta. En segundo lugar, Patricia Bullrich, no ganó el debate, pero se ganó a sí misma. Si la comparamos con la Bullrich del primer debate fue muy superior, sobre todo en los cruces. En el caso de Massa se lo vio muy seguro, me parece que busca entrar al ballotage”.

“Schiaretti, además de hablar de Córdoba, tiene como objetivo obtener un diputado más en Córdoba. Así que su estrategia tiene todo que ver con eso, habló del federalismo, de las provincias”.

“En el caso de Bregman, hubo un lapsus de ella cuando le dijo a Sergio Massa que, de alguna manera, denota que la principal preocupación de los dirigentes de izquierda es evitar que los votos de izquierda vayan en primera para el triunfo de Milei”, explicó Córdoba.

En relación a los debates, expresó: “en realidad el impacto mayor se da posteriormente al debate, cuando los memes, las reproducciones, los recortes inundan, los noticieros, la radio, la televisión, los medios gráficos y por supuesto las redes sociales”.

Asimismo, añadió: “los debates no se ganan ni se pierden y no aportan más de lo que aporta la campaña electoral, porque el debate es parte de la campaña electoral”.

“En un contexto crítico como el que tenemos en Argentina, el efecto de los debates de correr un punto, dos puntos, puede ser determinante para que haya o no balotaje. Los efectos sí pueden ser importantes”.