Argentina deberá pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF

Foto: Noticias Argentinas

Es así que el empobrecido Estado argentino sumergido en crisis por la escasez de billetes estadounidenses pagará US$14.385 millones al fondo Burford Capital (US$7533 millones de daños y US$6852 millones de pago de intereses acumulados entre el 3 de mayo de 2012 y el 15 de septiembre de 2023) y US$1714 millones a Eton Capital (US$897,7 millones de daños y US$816,6 millones de intereses). Asimismo, a medida que la Argentina no pague la indemnización, tendrá que pagar una tasa variable del mercado estadounidense que ajusta de manera semanal. Actualmente, se encuentra en 5,42% anual.

Los Misioneros responsables en acompañar la decisión que hoy afectará enormemente a las arcas del país, fueron los representantes oficialistas en la cámara baja los ex diputados José Guccione, Stella Marys Leverberg, Oscar Redczuk, Silvia Risko, Alex Ziegler y Julia Perié. En tanto en el Senado , Sandra Giménez, Salvador Cabral y Juan Manuel Irrazábal.

Vale decir que solo un misionero se opuso a la decisión impuesta por el ejecutivo, el ex Gobernador de Misiones, Ramón Puerta, fue el único diputado de la provincia en oponerse a la normativa de expropiación de la empresa petrolera argentina considerando que no se respetaban los procesos legales, no era el momento ni la forma.

Este viernes, tras la ratificación del fallo los arrepentimientos de algunos ex funcionarios co-responsables de la situación comenzó a circular en las redes, así y casi en un giro sorprendente en su posición sobre la expropiación, la ex Senadora Nacional Sandra Giménez amiga y defensora de la actual vicepresidente compartió una reflexión en tono de arrepentimiento en su cuenta de X ex Twitter.

“Con la verdad no ofendo ni temo… JAMÁS DEBIÓ HABERSE EXPROPIADO. El fallo solo demuestra una vez más que pretenden someternos. Seamos libres, lo demás no importa nada”, publicó en su perfil de la red social. En su mensaje, también hizo referencia a una famosa cita de San Martín: “Seamos libres, lo demás no importa nada”.

Ahora se espera que el Estado apele el fallo y la justicia de apelación responda en los próximos meses.