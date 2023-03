Florencia Klipauka sobre el discurso de Alberto Fernández: “Fue cínico”

La diputada Nacional de Activar, Florencia Klipauka Lewtak, estuvo presente en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación. Posteriormente, habló vía Zoom con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, donde dio detalles de lo vivido en el recinto.

Al momento de hacer un análisis del discurso de Alberto Fernández manifestó: “escucho a mis colegas y concuerdo todo lo que dicen fue cínico, esa es la palabra”.

Asimismo, agregó: “¿qué podemos esperar de un presidente que no da respuesta alguna a los problemas reales que pasan en la Argentina? un presidente que dice que la inflación es una sensación, que no es real, que la inseguridad no es real”, cuestionó la Diputada Nacional por Misiones.

“Ya estábamos preparados para esto, nos quedamos hasta el final. Empezó bastante bajo el discurso, luego donde empezaron los gritos, tuvo una elevación, pero luego volvió al principio y volvió a ejemplos que uno ni siquiera le cree. No es la forma de comunicar”, declaró.

“No entendimos bien el discurso y al lado una vicepresidenta que se la notó bastante inquieta, incómoda, se nota el desprecio hacia él, hay muchos videos donde se pueden ver. Se puede ver que hay como un quiebre dentro del Frente de Todos”, expresó Klipauka.

También se refirió a la ausencia de Máximo Kirchner en la apertura de sesiones: “no estuvo ayer en el inicio lo cual nos hizo bastante ruido, porque en la sesión del martes sí estuvo presente y habló. Es un claro ejemplo que no están bien dentro del Frente de Todos”.

Consultada sobre las pocas sesiones que hubo en el Congreso señaló: “la realidad, para que la gente entienda, nos deja más tranquilo que no vayamos a sesiones con leyes que quiere el oficialismo, a que vayamos con leyes que realmente son intratables”, reveló.

“El oficialismo lleva una agenda alterna a la realidad de la gente, por ejemplo, seguir atacando al comerciante que trabaja día a día, seguir llenándolo de impuestos, eso es lo que hacen”, expresó la legisladora.