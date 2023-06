Gerardo Morales destacó la experiencia y liderazgo de la fórmula con Horacio Rodríguez Larreta

Morales también abordó la compleja situación que enfrentó en Jujuy durante su mandato, destacando la necesidad de enfrentar obstáculos y transformar la provincia. Haciendo referencia a su llegada al gobierno, señaló: “Cuando llegué, 50 días tomadas la plaza y me llevó cuatro meses desactivar un Estado paralelo como el de Emerenciano Sena en el Chaco. Ocho años sin cortes de ruta y ahora tuvimos un embate liderado por el Gobierno Nacional, una situación compleja que nos ha tocado y nos va a llevar un mes ordenar la situación en Jujuy, pero nos ha permitido transformar la provincia”.

En relación a las políticas económicas, Morales enfatizó la importancia de abordar tanto la macro como la microeconomía. Criticando la perspectiva exclusivamente porteña, Morales expresó: “Los ortodoxos encerrados en la City porteña ven la economía desde ahí y no ven el país. Vamos a hacer lo que no se hizo en el 85, 89, 90, 2001, 2008 y 2016. No solo bajar la inflación, sino poner en marcha un programa desarrollo productivo federal”.

Morales hizo hincapié en el desarrollo productivo y la generación de empleo como prioridades clave. Señaló: “La mitad de las regalías de litio las voy a poner en ampliar el régimen de producción de inversiones. El país tiene que poner la plata y generar trabajo, acompañado de un cambio en el modelo educativo. Los chicos tienen que tener una orientación y salida laboral no solo en la escuela técnica”.

Además, el precandidato hizo un llamado a recuperar la cultura del esfuerzo y el trabajo, destacando su propia trayectoria personal. Morales enfatizó: “Hay que recuperar la cultura de trabajo que nos hizo un país digno y de progreso. Soy hijo de ferroviario y mi vieja estudió corte y confección y paró la olla bastante tiempo. Yo fui mozo, lava copas, bicicletero y hacía encuestas”.

Finalmente, Morales presentó sus propuestas económicas, centradas en la simplificación de trámites y la reducción de impuestos. “Vamos a bajarle un tercio el costo laboral los impuestos. Vamos a ser disruptivos con un sistema simplificado. Querés crear una empresa y a las 24 horas la tenés. Con un régimen laboral distinto. Vamos a eliminar las multas para las micro y pequeñas empresas”, afirmó el precandidato, además de mencionar su intención de eliminar o reducir las retenciones para los productos de las economías regionales.