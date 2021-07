Kiczka: “El pueblo tiene que saber en qué se gastan sus recursos”

“Se aprobó sin el voto del concejal opositor, que en dos oportunidades ha pedido explicaciones, ni siquiera tuvieron la delicadeza de responderle. Por eso, tuvimos la actitud de acompañarlo”, explicó.

Kiczka se mostró sorprendido por el accionar del Intendente Castro, “No se trata de un partido o una persona, es el pueblo. El pueblo tiene que saber en qué se gastan sus recursos. ¿Cómo la Intendencia va a considerar que no tiene la necesidad de mostrar o explicar en qué está gastando el dinero de la población?”, indicó.

“Estamos reclamando la documentación del presupuesto 2020”

El concejal de Juntos por el Cambio, Luis Silva, impugnó la aprobación del examen de memoria y balance financiero del ejercicio 2020 del municipio.

“Estamos reclamando la documentación del presupuesto 2020 no han presentado nunca hemos pedido desde el bloque de Juntos por el Cambio han pedido y no han presentado nunca”, explicó a Misiones Cuatro el concejal Luis “Pato” Silva.

Dijo que no dio el voto positivo “quería ver las documentaciones primero. Hice varios pedidos, no han contestado he presentado varias notas, no han contestado ninguna”, comentó el edil.