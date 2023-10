Kiczka: “Es muy importante la visita del ex presidente Mauricio Macri”

Durante una entrevista con el equipo móvil de Misionescuatro, Kiczka destacó la relevancia de la presencia de Macri en la provincia y subrayó su importancia para la campaña electoral, señalando que esta visita refuerza la idea de unidad y fuerza dentro del frente Juntos por el Cambio.

“Es sumamente importante la visita del ex presidente Mauricio Macri”, afirmó, enfatizando la influencia que tiene el ex presidente como líder del espacio del PRO y como una figura destacada en Juntos por el Cambio, que incluye a Activar y el Radicalismo. Además, Kiczka subrayó el valor de la experiencia de Macri como ex presidente en un momento crítico e histórico para Argentina.

“Su figura como ex presidente de la nación en un momento crítico e histórico del país lo hace una persona relevante y su opinión siempre es interesante y ansiada”, añadió el diputado provincial.

Kiczka también compartió sus observaciones sobre el estado actual de la política en Misiones, destacando que las demandas de la población continúan siendo las mismas a lo largo del tiempo y que persiste la preocupación por temas como la inflación y la economía.

“Las demandas siguen siendo las mismas de hace mucho tiempo, mucho del nivel provincial que sigue en línea con el Kirchnerismo y es lo mismo. La gente siente hartazgo de la política porque con la inflación no llega con el sueldo”, señaló.