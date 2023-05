“La carga del escrutinio provisorio no fue muy buena”, dijo Lilia Torres

Este jueves se dio inicio al escrutinio definitivo de las elecciones del 7 de mayo. Son 30 mesas escrutadoras organizadas entre el Salón de las Dos Constituciones, de la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones y en el Museo Regional Aníbal Cambas, en donde se constatarán las actas provisorias de las 2947 mesas habilitadas en los últimos comicios.

El móvil de MisionesCuatro se hizo presente en el lugar y habló con Lilia Torres, la apoderada del Frente Juntos por el Cambio, quien al respecto declaró: “la expectativa es tener un diputado más. Nosotros hemos detectado en el escrutinio provisorio muchos resultados 00, es decir, cargados 00, un ejemplo, la mesa número 500 en Posadas y así hemos detectado unas 20, 30 mesas con esas cargas en categoría de diputado y en categoría de gobernador. Se da en todas las mesas y más en las que ganamos”, explicó Torres.

En ese sentido, dijo que para conseguir una banca más de diputado “estamos a los 10.000 votos más o menos”.

“Creemos que es posible, hay muchas mesas observadas también. Pero nuestras expectativas son de recuperar esa banca”, agregó.

Con respecto a los comicios del domingo señaló: “una elección tranquila, aparentemente, pero hubo algunos casos de muchos presidentes que no dejaban firmar los sobres a nuestros fiscales impedían. También, el impedimento a los fiscales cuando se armaban las urnas, es decir, cuando entraban nuestros fiscales ya estaban todas armadas. El otro impedimento fue en la ciudad de Iguazú, que tuvimos cerradas todas las entradas y salidas de las aldeas de Guaraní”, declaró Torres.

En esa línea agregó: “tuvimos muchos casos de pasos, en Posadas, Iguazú, San Ignacio, Santa Ana, Candelaria, votan a nivel municipal”.

Por último, volvió a referirse a las irregularidades en la carga de datos: “una de las irregularidades es no cargar bien, cargar cero. En las localidades donde fue bien, donde más mal cargaron. Nosotros vimos nuestros números, 30 mesas nuestras y dos o tres también de la renovación que no fueron cargadas, que fueron cargadas también en forma irregular. Así que la carga del escrutinio provisorio no fue muy buena”, expresó.