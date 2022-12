La Corte no se reuniría esta semana en medio de la pelea entre Nación y CABA

BUENOS AIRES. La Corte Suprema de Justicia de la Nación congelaría de momento la pelea entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los fondos coparticipables sustraídos desde septiembre del 2020, que el supremo tribunal ordenó restituir a través de una cautelar. Pese a que el gobierno nacional anunció que pagará a CABA con títulos de deuda, la Corte no trataría el rechazo del gobierno porteño.

A pesar de que ya ingresó en el máximo tribunal el escrito del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que denuncia que el Estado nacional no depositó los fondos restituidos e incumplió el fallo, los jueces del máximo tribunal no tienen previsto por ahora reunirse esta semana en acuerdo para tratar el asunto. Tampoco tratarán el recurso para que se revea la cautelar que está preparando el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Sin reuniones en la última semana del año, la Corte baja los decibeles del conflicto Nación – CABA

Según publicó La Nación, los jueces se tomarán toda la feria judicial y analizarán los reclamos de CABA y Nación al regreso de las vacaciones de enero. Los ministros del máximo tribunal no tienen previsto, al menos por ahora, reunirse esta semana en su acuerdo habitual, a pesar de que la mayoría se encuentra en Buenos Aires.

En la feria judicial, en la primera quincena de enero, actuarán el juez Ricardo Lorezentti y Juan Carlos Maqueda, en la segunda el juez Horacio Rosatti y en los últimos días del mes el juez Carlos Ronsekrantz. Sin embargo, fuentes tribunalicias deslizaron, según el diario nacional, que no se habilitará la feria judicial para tratar este caso.

El análisis que hacen en el Poder Judicial es que la semana pasada, tras el dictado de la sentencia que obliga a la Nación a depositar el 2,95 % de los fondos coparticipables, el Gobierno nacional dijo que no iba a cumplir el fallo. Pero, 72 horas más tarde, no solo está dispuesto a hacerlo, sino que hasta anunció que ofrecería bonos para pagarlo. En otras palabras, el conflicto estaría en vías de resolución. O cuando menos, no se está al borde de una crisis institucional y conflicto de poderes como se planteaba con la decisión del Presidente –apoyado por 18 gobernadores kirchneristas- de incumplir el fallo.

El escrito presentado por la Procuración del Tesoro de CABA

Este lunes, el gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta presentó ante la Corte un escrito en el que denuncia que Nación incumplió su fallo ya que hace dos días debería haber depositado, a través del Banco Nación, $ 1.100 millones diarios. El texto presentado por el Procurador del Tesoro porteño, Gabriel Astarloa, señala que pone el incumplimiento en conocimiento del tribunal “a los fines de que se arbitren las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de lo ordenado en el plazo previsto”.

Si bien el planteo de la Ciudad de Buenos Aires, no exige que se embarguen los fondos nacionales, traslada la responsabilidad a los ministros de la Corte Suprema, de definir la manera en que se debe cumplir con la cautelar que restituye fondos coparticipables cercenados a CABA en 2020, cuando el gobernador bonaerense Axel Kicillof enfrentaba una revuelta de la Policía Bonaerense, en el marco de un conflicto salarial.

En este contexto, Rodríguez Larreta ya tiene ganada la medida cautelar de la Corte Suprema. Ahora es cuestión de tiempo para que le restituyan los fondos. Mientras se tramita en el supremo tribunal, el modo en que se va a ejecutar esta sentencia.

Además, resta resolver el juicio de fondo, donde se discute además el pago del retroactivo desde septiembre de 2020, cuando la Nación redujo de 3,5% a 1,4% los fondos coparticipables que le entregaba a la Ciudad Autónoma.