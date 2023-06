“La unidad es algo que no se discute y nuestro espacio lo viene demostrando”, dijo Arjol

El diputado nacional, Martín Arjol, habló con el móvil de MisionesCuatro y fue consultado respecto a la situación que vive la provincia de Jujuy, luego de que referentes de Juntos por el Cambio expresaran su repudio ante los violentos incidentes ocurridos en la provincia de Jujuy.

“La unidad es algo que no se discute y nuestro espacio lo viene demostrando porque los desafíos que tenemos hoy en la Argentina. Todo lo que está pasando institucionalmente, va de la mano de un contexto económico tremendo en la Argentina, estamos caminando en una inflación anual del 100 por ciento, más del 40 por ciento de pobres y eso moviliza a los espacios políticos a tener una responsabilidad”, expresó el legislador.

Asimismo, agregó: “lo que ha pasado en Chaco demuestra una situación de feudo provinciales que se asientan con la base de procesos electorales con ley de lemas, sistema de colectoras. También lo que ha pasado en la provincia de Gerardo Morales, eso demuestra como la situación aun eligiendo un proceso electoral para modernizar un sistema constitucional”.

“Hay algunos que ya están adelantando lo que van a hacer el 10 de diciembre, que es generar conmoción, no permitir las transformaciones que tiene que llevar adelante la Argentina, discutir equilibrio fiscal, una modernización del sistema laboral, que el plan social se transforme en una transición hacia el trabajo formal sino la Argentina no sale y, al no salir, genera esta exclusión de miles de argentinos que se encuentra en una situación preocupante hoy”, declaró Arjol.

Con respecto a las declaraciones de Alberto Fernández, quien este miércoles anunció que irá a la Justicia para reclamar contra la Constitución votada en Jujuy, señaló: “esta cuestión ilógica de no respetar las instituciones, o creer que las instituciones son ellos. Hay una provincia que eligió sus convencionales bajo un proceso electoral. Además, tuvieron la posibilidad de rediscutir, el gobernador Gerardo Morales ante la objeción que había de dos artículos lo sacó de su tratamiento. Se puede reclamar, pero no destruir las instituciones, no avasallar como ocurrió en esta situación. Eso marca un rumbo que el kirchnerismo quiere hacer y lo hizo cuando le toca ser oposición”, expresó el legislador.

“La garantía es Juntos por el Cambio y vamos a trabajar profundamente por estos cambios, el equilibrio fiscal, para una modernización del sistema laboral para una reinserción de la Argentina y Misiones en el mundo. Lo que viene no solo es ganar, gobernar y convocar a un montón de espacios que aún están dentro del kirchnerismo y que no piensan igual que el kirchnerismo en cuanto a metodología de actuación”, añadió

“Si nosotros no trabajamos en ese cambio profundo no vamos a salir de este tobogán que la Argentina tiene hace 40 años. Cuando mirás al costado y ves Brasil y Paraguay y como han despegado definitivamente, te das cuenta como la Argentina venimos retrocediendo”.

“Aun cuando tiren piedras y hagan lo que ya hicieron, tenemos en claro que el rumbo es el cambio”, manifestó Arjol.