Loreiro: “Carlos Fernández no puede tener doble cargo, ya es diputado y sigue siendo intendente”

OBERA. La asunción del edil obereño Pablo Hassan (h) –el hijo del ex Secretario de Gobierno de Posadas, Pablo Hassan (p)– causó malestar en buena parte de la sociedad de la segunda ciudad de la provincia y el diputado provincial Horacio Loreiro (PRO – Juntos por el Cambio) cuestionó sin miramientos la maniobra del intendente Carlos Fernández, quien se tomó una licencia sin goce de haberes para no renunciar antes de cumplir 2 años de gestión, hecho que lo habría obligado a convocar a elecciones en el municipio.

El abogado Pablo Hassan (h) de 28 años, estaba primero en la lista de concejales de Fernández. Asumió su banca en el 2019. Este martes juró como alcalde interino.

“Fue especulación política, en realidad. (Fernández) es uno de los tres diputados que no juró el 7 de diciembre. Por carta orgánica, si te vas antes de los dos años, tenés que convocar a elecciones. (Entonces) hicieron una especulación política (con la licencia sin goce de haberes) Esto está rozando la corrupción”, disparó Loreiro, en rechazo a la asunción del joven abogado Pablo Hassan (h), como alcalde. Situación que deja a Oberá con dos intendentes simultáneos: Fernández (de licencia) y Hassan (interino).

Consultados sobre si consideran que hubo una violación de la Carta Orgánica Municipal y si presentarían demandas, Loreiro explicó: “Reclamos jurídicos hay siempre pero no prosperan. Como tenemos una justicia provincial bastante adicta, es frustrante hacer un reclamo y que no prospere. Las cartas orgánicas municipales son bastante nuevas y no figura este caso por la ley de acefalías. Pero por la ley de municipalidades, el intendente (Fernández) tendría que haber renunciado sí o sí. No puede tener doble cargo, ya es diputado electo y sigue siendo intendente”, fustigó.

Fuertes cuestionamientos a Fernández y una postulación que fue un castigo

“Debería haber renunciado y por ser antes del 10 de diciembre (antes de los dos años de gestión), debería haber llamado a elecciones a los seis meses de la fecha y no ha pasado. Y no va a pasar”, sentenció el diputado provincial, que renunció a su banca como concejal de Oberá, cumpliendo con la norma.

Consultado al respecto de la elección de Fernández para encabezar la lista de la Renovación, Loreiro fue lapidario: “Es más un castigo que un premio y es una forma de sacárselo encima a Fernández. Las tres elecciones en cinco meses, las perdió el intendente. Eso le va a costar caro (a la Renovación), porque a la gente no le gusta que en medio de una tormenta, se vaya el capitán del barco”, fustigó.

“Ahora dejan a un concejal sin experiencia al frente de la intendencia”, se quejó Loreiro, quien insistió en que Pablo Hassan (h), es un “joven abogado que vino de Posadas, por un caso de la Terminal de Oberá, termina siendo intendente, es increíble y único en el país”.

El futuro de Oberá y el conflicto entre EMSA y la CELO

Respecto de si guardan alguna expectativa sobre la nueva gestión, Loreiro fue enfático: “Creemos que esto es parte de un juego de la Renovación. Quisieron cambiar a un intendente de pesima gestión y lo ponen a un adlátere (persona que no se separa de otra de la que depende) de alguno de Posadas, como para manejarlo, ponerle plata en los últimos dos años y hacer una campaña como la de (Leonardo) Stelatto en Posadas. Para poder recuperar Oberá, que es el segundo distrito de Misiones. Pero creo que no les va a alcanzar el tiempo”, disparó el diputado provincial.

Consultado sobre el conflicto entre EMSA y la CELO, por una supuesta deuda de 1000 millones de pesos de la Cooperativa, que derivó en cortes de energía, Loreiro opinó que “los dos son responsables, la CELO por un desmanejo que viene de varios años con muy malas gestiones y gente que no es idónea. Y EMSA, porque no hicieron las inversiuones necesarias y suficientes en esa línea 132 (que va de Gobernador Roca a Oberá)”.

“Lo primero que voy a hacer es un pedido de informes a EMSA y la CELo para que nos expliquen qué hacen con el dinero, cuáles son los presupuestos, cuáles son las inversiones que hacen por año y por qué no se puso ni un solo poste nuevo en esta línea 132”, anticipó Loreiro, quien añadió que se prepara para ocuparse del desarrollo agropecuario de Misiones y de Oberá.

El trabajo legislativo dentro de JxC y la renovación de autoridades en el PRO – Misiones

Por otra parte, Loreiro dejó en claro que buscan “trabajar unidos como interbloque con Juntos por el Cambio, y los tres partidos que lo integran (el PRO, la UCR y Activar). Queremos tener un discurso común para que nuestras acciones tengan más potencia. Somos los opositores reales a la Renovación”, destacó.

“Oberá va a ser un bastión muy importante de las próximas elecciones”, vaticinó el legislador.

Finalmente, Loreiro reveló que en marzo va a haber un recambio de autoridades partidarias en el PRO – Misiones, porque en diciembre convocarían a elecciones y las mismas se realizarían en marzo, con competencia o con lista única.