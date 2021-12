Carlos Fernández no renunció a la intendencia de Oberá y Pablo Hassan asumió de manera interina

OBERÁ. El saliente intendente de Oberá y diputado nacional electo, Carlos Fernández, no renunció al primer cargo antes de jurar el segundo. De esta manera, obligó al oficialismo en el Concejo Deliberante-dirigido por Santiago Marrodán-a aprobarle una licencia sin goce de haberes.

Por tal motivo, el concejal Pablo Hassan debió asumir en carácter de interino la Intendencia municipal hasta que Fernández concrete la renuncia.

De acuerdo con los trascendidos, Fernández les explicó que los obereños lo habían elegido hasta 2023 y por eso no iba a renunciar. En tanto, a otros funcionarios les habría dicho que “mi gente me pidió que no renuncie porque quedaba mal”.

Por su parte, en declaraciones a la prensa Santiago Marrodán justificó a Fernández: “lo que hacemos desde el Concejo es aprobar la licencia pero la explicación la debe dar el Intendente, que es su potestad el pedir licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía. De todos modos, cuando llegue a Buenos Aires, jurará como diputado y no existe un doble cargo, porque ya presentó su licencia el 13 y hoy no es ni intendente ni diputado nacional todavía”, sostuvo.