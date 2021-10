Macri cree que la citación es parte de la campaña electoral

BUENOS AIRES. Mauricio Macri no cambiará su agenda en el exterior pese a la citación indagatoria para el próximo 7 de octubre en la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares del submarino ARA San Juan. El ex presidente está en Miami, donde fue a presentar su libro, donde se enteró de la indagatoria.

Según Infobae, allegados al ex mandatario revelaron que el mandatario se pondrá a disposición de la Justicia. Aunque considera que la decisión del juez de Dolores Martín Bava es parte de la campaña política del Frente de Todos.

El ex presidente, en contacto con sus abogados, esperará la notificación oficial de la resolución judicial. Es que la citación aún no le llegó a su domicilio. Una vez cumplido ese paso legal, Macri solicitará una postergación de la indagatoria porque considera que tiene poco tiempo para preparar su defensa. Los abogados del ex mandatario no tuvieron acceso al expediente.

Según su entorno, Macri no entiende “el apuro” del juez Bava porque él no estaba involucrado originariamente en la causa sino Gustavo Arribas, el ex jefe de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.

De acuerdo con el portal nacional, Macri mantendría en pie su plan original. Viajará desde Miami a Qatar para cumplir con tareas vinculadas con su condición de presidente ejecutivo de la FIFA. Volvería al país dentro de una semana o diez días.

“Le prohíben salir del país a alguien que sabe que está fuera de la Argentina y lo citan para que comparezca, sin tener acceso al expediente, para cuatro días después”, señalaron allegados del ex mandatario.

En este sentido, personas cercanas a Macri pusieron de relieve el controvertido currículum del juez Bava. Es que el magistrado recibió muchas críticas por sus fallos a lo largo de su carrera. Y hora está subrogando en el juzgado por el que había concursado en 2008. En aquel concurso lo calificaron con un 2.

Cuestionamientos de Bullrich y la sospecha de un interés político en la citación

Mientras que, la primera dirigente en opinar sobre la resolución del juez Bava fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “Es un procedimiento raro, nunca visto, que llamen a indagatoria al ex presidente antes que a las personas que estaban siendo investigadas”, planteó Bullrich.

“Hay una causa abierta contra los titulares de la AFI en las que Macri no estaba involucrado. De golpe, el juez subrogante lo llama de un día para el otro sabiendo que no está en el país. Es muy sorprendente”, sentenció la presidenta del PRO

Caamaño, Ramos Padilla y Bava

El juez de Dolores Martín Bava, subrogante del juzgado que comandó Alejo Ramos Padilla, decidió citar a indagatoria al ex mandatario en el marco de la causa que se abrió con una denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño –la presidenta de la agrupación de abogados K Justicia Legítima.

La investigación motorizada por Caamaño y luego por el cuestionado juez Ramos Padilla, apunta a confirmar –o descartar- si desde el gobierno de Macri se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas desde la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2017 y diciembre de 2018.