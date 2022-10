Manual de conducta del Inadi: “Es uso propagandístico de los Derechos Humanos”, dijo Seniuk

POSADAS. El INADI lanzó un particular manual dirigido a los periodistas que cubran del Mundial Qatar 2022, en el que recomienda entre varios puntos, el no repetir escenas violentas del juego, como “patadas”, y no llamar “negro” a un jugador “afro” y tampoco recurrir a ese vocablo para adjetivar la actuación de alguno de los seleccionados.

Sobre el tema TVA MisionesCuatro consultó al extitular del Inadi Misiones, Julián Seniuk sobre el manual que lanzó el organismo que dirige Victoria Donda.

“Es lamentable que esto se de en estos tiempos, les diría a los funcionarios nacionales que se ocupen de resolver los problemas del día a día dela gente”, dijo el ex funcionario, agregando que “Victoria Donda esta hace tres años al frente de la gestión del INADI y las veces que estuvo en el medio fue por una metida de pata”, cuestionó con dureza.

En el documento de 21 páginas, se expresa en contra del uso de expresiones, cánticos y estereotipos a la hora de narrar y/o comentar los partidos.

Según Seniuk, muchas de las recomendaciones publicadas ya existían en la Defensoría del Público y hasta fueron comunicadas a algunos periodistas. Para el ex funcionario, “los animó prenderse de una marca como Qatar para decir ‘che, algo estamos haciendo’”.

Finalmente, Seniuk volvió a expresar el rechazo del “uso propagandístico de los Derechos Humanos que hace Donda y el INADI, aprovechándose del Mundial”.