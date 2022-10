INADI lanza insólito manual de conducta: pide no difundir patadas durante el Mundial

Foto vía Ambito.com

El INADI lanzó un particular manual dirigido a los periodistas que cubran del Mundial Qatar 2022, en el que recomienda entre varios puntos, el no repetir escenas violentas del juego, como “patadas”, y no llamar “negro” a un jugador “afro” y tampoco recurrir a ese vocablo para adjetivar la actuación de alguno de los seleccionados, informó el portal Ámbito.

Además, en el documento de 21 páginas, el organismo liderado por Victoria Donda se expresó en contra del uso de expresiones, cánticos y estereotipos a la hora de narrar y/o comentar los partidos.

En rigor, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual publicaron de forma conjunta un cuadernillo de “recomendaciones para comunicadores y periodistas”.

“Es preciso tomar algunos recaudos para que en la inmediatez y el frenesí del trabajo no se vulneren derechos”, se explicó en el texto, que propone “ofrecer algunas herramientas para que periodistas que trabajan relatando, en móviles, o comentando en piso, puedan desarrollar su tarea de modo más sencillo”.

Racismo y xenofobia

Se aconseja la no utilización de la palabra “negro” o la construcción “piel oscura” o similares. En su lugar, insiste con el uso de la denominación “afro” o “afrodescendiente”. Se pide extender la recomendación también al referirse a “hechos negativos o prácticas ilegales y clandestinas”. Por ejemplo, considera erróneo decir frases como “se ve negra la suerte del equipo” o “compró la entrada en el mercado negro”.

En esa línea, sugiere “evitar la utilización de referencias étnicas de manera discriminatoria, de las personas y de la diversidad cultural de sus identidades” y no caer en “generalizaciones y estigmatizaciones basadas en orígenes étnicos”, tales como “los negros son de correr mucho”, o de religiones, creencias y cultos que “reproducen imágenes simplistas, espectacularizantes y criminalizantes” tales como “el Islam es una religión que avala actitudes violentas”.

Violencia en el juego

Con respecto a lo que ocurre en la cancha, el INADI considera a los medios no “avalar ni promover situaciones de violencia sobre árbitros/as, asistentes y cuerpos técnicos de los equipos”, además de “evitar la difusión de imágenes como patadas, disturbios, banderas o invasiones”. Se manifiesta en contra también de “pronunciarse positivamente sobre jugadas que impliquen acciones malintencionadas y/o lesiones al rival”, recurriéndose a construcciones tales como “el rival es el enemigo dentro del campo de juego”.

En este contexto, el organismo quiere que no se promuevan o reproduzcan “cánticos o comentarios agraviantes de las parcialidades de los equipos”, entre ellos canciones que recuerden al otro equipo de la paternidad respecto de los resultados o en número de partidos ganados.

Hace un último pedido, asociado con el lenguaje “belicista” vinculado a comparaciones que refieren a un enfrentamiento, guerra o a un escenario de dramatismo irresoluble. “Hoy es a matar o morir” o “un partido de vida o muerte” son dos de las expresiones que condena el escrito.

Discriminación

Asimismo, busca promover “enfoques respetuosos de las diversidades corporales y evitar burlas y estigmatizaciones” referidas al peso de un jugador o incluso el estilo de corte que usa al momento de disputar un partido: “Recomendamos no utilizar adjetivaciones o comentarios para descalificar el desempeño basados en la edad o discapacidad de las personas”, tales como: “Ya está viejo para este deporte”; “ese/a réferi está ciego/a”; o “realmente debe tener una pata de palo para pegarle así”.

Género y diversidad sexual

En los últimos tramos del imperdible manual, el INADI pide no utilizar estereotipos basados en atributos preconcebidos de las masculinidades como “un equipo de hombres que demuestren su hombría”. Sobre ello, aboga por “evitar comentarios y la difusión de imágenes sexualizantes y/o cosificantes sobre las mujeres que concurran al estadio”. Se muestra en desacuerdo, por ejemplo, con resaltar la belleza de fanáticas/cos con frases como “¡Qué belleza las hinchas de Croacia!”, según graficó.