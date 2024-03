Martín Menem sorteó su sueldo en vivo al “estilo Javier Milei”

Foto vía América 24

A través de la transmisión por el canal Break Point en YouTube, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem sorteó su sueldo al estilo Javier Milei y confirmó quién lo ganó: “Hola Nicolás. Saliste ganador de mi primer sueldo como legislador, que corresponde al proporcional del mes de diciembre”.

El beneficiario recibirá $1.266.702,58 correspondiente al proporcional de diciembre y se enteró por el propio Menem.

El receptor del sueldo del legislador reveló: “Estoy muy contento, gracias. Mi señora me anotó, pero no me acuerdo cuándo”, informó el portal América 24.