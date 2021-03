POSADAS. El ministro de Gobierno Marcelo Pérez podría sumarse a la lista de funcionarios que se alejan del gabinete del gobernador Oscar Herrera Ahuad, como ocurrió con los ex ministros Luis Lichowski y Rafael Morgenstern, y el ex jefe de Asuntos Guaraníes, Arnulfo “Miki” Verón. De hecho, Pérez es uno de los ministros que Herrera Ahuad “heredó” de la gestión del ex gobernador Hugo Passalacqua.

Sería sucedido en el cargo por el actual nro. 2 de la cartera, el Secretario de Justicia, Pedro Ariel Marinoni, según fuentes con llegada a la mesa chica del gobierno renovador.

De acuerdo con fuentes consultadas, Pérez podría seguir su carrera política como candidato a diputado nacional, en algún puesto expectante. Aunque las fuentes aseguran que es complejo que los designen “por consenso” para encabezar la lista. Como sea, en caso de ser candidato, debería tomar licencia como ministro, para dedicarse a la campaña electoral. Sería una forma elegante y poco traumática de alejarse del cargo.

Una gestión de más de seis años en el Ministerio de Gobierno

Asimismo, las fuentes sostienen que Pérez ya estaba en la mira por ciertos manejos del ministerio que están afectando a la imagen del gobierno. Por ejemplo, el resonante acuerdo con la Universidad Gastón Dachary para la formación de policías en el Instituto Universitario de Seguridad de Misiones. Justamente, la UGD pertenece a Lichowski. Ambos ministros fueron muy criticados cuando se hizo público el convenio entre el IUSMi y la UGD.

Sin embargo, en la fuerza policial, muchos agentes lo ponderan por los importantes acuerdos salariales que lograron en los últimos tiempos. Actualmente, los uniformados se encuentran entre los empleados estatales mejor pagos de la provincia.

No obstantes, con varios años en el cargo, Pérez acumula el desgaste propio de la gestión. Lo nombró el ex gobernador Hugo Passalacqua en 2015 y lleva más de seis años en la cartera. Un “refresh” en el Ministerio de Gobierno, no sería una jugada demasiado extraña. Aunque, con Marinoni, habría una continuidad, dado que el secretario de justicia también fue nombrado por Passalacqua.