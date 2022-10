Moroni dejaría Trabajo y serían tres los ministros salientes

BUENOS AIRES. Este martes, cuando retome su actividad oficial, el Presidente Alberto Fernández no se limitará a designar a la reemplazante de Elizabeth Gómez Alcorta en el ministerio de la Mujer. Además, se anunciará la salida del ministerio de Trabajo de Claudio Moroni, que se sumará a anunciada renuncia de Juan Zabaleta de Desarrollo Social, según publicó Clarín, este domingo, en base a fuentes con acceso a la Casa Rosada.

Según el mencionado diario nacional, las tres vacantes que resolverán en conjunto. Aunque, como ocurre habitualmente, hay una puja fuerte por los nombres de los reemplazantes de estos tres ministros. El suspenso oficial también tiene motivaciones políticas.

Aunque la mayoría de las encuestan indican que es el peor momento en la valoración pública de una gestión golpeada por una inflación cercana a los tres dígitos y por los primeros indicios de una recesión laboral, el Presidente volvería a elegir a sus nuevos colaboradores sin consultar a Cristina Kirchner.

En el caso de Gómez Alcorta, su salida es formalmente una renuncia por los desalojos de mapuches en Villa Mascardi (Río Negro) Aunque su gestión estaba en la mira desde hace años. Y la ex ministra no se caracterizó por la coherencia en su rol: jamás habló del caso de José Alperovich, el ex senador acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

Foto Victoria Gesualdi/ Télam

Moroni, un “albertista” puro que deja el gabinete

Por su parte, Moroni viene de días laborales muy difíciles con la conflictividad creciendo y la huelga de los neumáticos fue la gota que colmó el vaso. En ese contexto, no lo ayudaron a Moroni los rimbombantes anuncios de paritarias que llegan desde el gremio de Camioneros, donde Pablo Moyano advirtió que “el paro de los del neumático va a ser un poroto con las medidas que vamos a tomar”, y los tantos otros conflictos latentes en un país que terminará el año con récord de piquetes a nivel nacional.

De la salida de Moroni ministro solo falta definir la fecha y el reemplazo, pero la decisión por parte del ministro y su familia, la decisión está tomada, según publicó La Nación. No se trata de una partida más: es amigo personal, excompañero de estudios y hasta aliado histórico del Presidente. Y su salida será una más de muchas, en un gabinete en estado de implosión.

El caso de Zabaleta y otros intendentes del Conurbano que hoy forman parte del Gabinete nacional

En cuanto a Zabaleta, regresa a Hurlingham como intendente y le dará una estocada al plan independentista de Máximo Kirchner. “Debe volver a defender el territorio y no será el único. Tiene dificultades con La Cámpora en su distrito. Ve que toman decisiones que no tienen direccionamiento ni conducción y hay dificultad de gestión de cara a lo que viene”, justificó la decisión un hombre cercano a su entorno, de acuerdo con La Nación. Por estos días, su distrito está liderado por el camporista Damián Selci. Y este ya anticipó su intención de quedarse al frente de la intendencia en 2023.

En tanto, un referente del conurbano que conoce en profundidad a los intendentes bonaerenses que forman parte del Gabinete nacional, reveló que Zabaleta no será el único en dejar un ministerio. “Más temprano que tarde Jorge Ferraresi, actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, y Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, van a volver a Avellaneda y a San Martín. Todos ya hablan de regresar a sus distritos y tiene lógica que así sea. El 2023 está a la vuelta de la esquina. Y el repliegue en la provincia por parte de Cristina y sus aliados hace que la desconfianza aflore más que nunca”, señaló esa fuente al diario fundado por Bartolomé Mitre. A diferencia de Zabaleta, Katopodis y Ferraresi no tienen todavía una fecha confirmada ni movimientos concretos por el momento.