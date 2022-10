BUENOS AIRES. El presidente Alberto Fernández aceptó la renuncia presentada por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y le agradeció la labor desempeñada, informó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. Lo cierto es que la confirmación de la salida de Gómez Alcorta del Ministerio de las Mujeres, significará que en ningún momento, como funcionaria, se refirió al resonante escándalo que involucra al ex senador nacional kirchnerista, José Alperovich, que enfrentará un juicio oral por la acusación de su sobrina y presunta víctima, Milagro Mariona.

Según Télam, en su carta de renuncia “indeclinable”, la ahora ex funcionaria Gómez Alcorta cuestionó el operativo de fuerzas federales realizado el martes último por orden judicial para el desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de predios que ocupaban en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, la mayoría de ellos de privados y uno de Parques Nacionales.

Este viernes, la vocera presidencial Gabriela Cerruti, confirmó que el presidente le había aceptado la renuncia.

Milagro Mariona, la víctima de Alperovich que lo denunció por abuso sexual

La denuncia contra Alperovich y el silencio sepulcral de la ministra “feminista”

La ahora ex ministra, deja su cargo con varios cuestionamientos en su contra, no sólo por la gestión, sino también, por su alineamiento político. En particular, se le reprocha la postura que adoptó frente a la resonante acusación por abuso sexual contra el ex senador nacional y ex gobernador tucumano, José Alperovich, quien deberá enfrentar un juicio oral y público. Por supuesto, Gómez Alcorta tampoco se acercó o acompañó a la denunciante, Milagro Mariona, la sobrina del ex senador tucumano.

Vale recordar que en Mayo de este año, la Fiscalía solicitó la elevación a juicio al acusar a Alperovich de tres hechos de abuso sexual -dos de ellos cometidos en tentativa- y seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal. Los hechos ocurrieron en el año 2018 en Tucumán y en Capital Federal.

En sus más de tres años de gestión al frente del Ministerio de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta jamás habló públicamente del caso Alperovich. Quizás para no cuestionar a uno de los aliados incondicionales de la Vicepresidente Cristina Kirchner en el Senado.

De hecho, el posicionamiento de Gómez Alcorta va en línea con el de CFK. Es que la vice, no sólo también se llamó al silencio frente a las graves acusaciones contra el ex gobernador tucumano. Además, le concedió una prolongada licencia en su último año como senador.