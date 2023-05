BUENOS AIRES. “Gracias por esta en el recinto y dar la cara por un Gobierno que hace un año no da la cara en el Senado de la Nación”, arrancó su intervención el jefe del bloque UCR, el senador Luis Naidenoff (Formosa), al dirigirse hacia el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que brindó este jueves en el Senado su informe de gestión.

En esta línea, el formoseño continuó su disertación: “Comprensible algunas cosas, por qué la ausencia de un Gobierno. Comprensible por la soledad de un presidente de la República, por la orfandad del presidente, por un gobierno que se destrozó por las propias internas, pero nada impide desde la política dar la cara”. “Este gesto de dar la cara después de un año para nosotros es importante”, destacó Naidenoff, según publicó el portal Parlamentario.

Al referirse de forma breve al fallo de la Corte que suspendió las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan, Naidenoff sostuvo: “No estamos hablando de un atropello de la Corte. Las propias Constituciones provinciales, la propia Constitucional provincial de San Juan y de Tucumán establecen límites a las reelecciones. El resto es invento. Hay que leerlo a (Sergio) Uñac y hay que leerlo también a (José) Gioja para darse cuenta que al final del camino esto podía pasar”, planteó el senador de Juntos por el Cambio.

“Es muy fácil patear la pelota a la Corte cuando el atropello y el creerse dueño de todo está en quien ejerce el poder en la propia provincia y se cree dueño de todo de vulnerar la re-re-elección los propios límites que establece la Constitución. El resto es historia”, disparó el formoseño, que, vale recordar, representa a una provincia que tiene el mismo gobernador –Gildo Insfran- desde hace más de 27 años.

Sobre el informe de Rossi, el radical apuntó: “Obviamente que fue muy vehemente y que se siente muy cómodo cuando se trata de los desafíos que tiene la Argentina que arrancó muy bien en cuanto a estos 40 años de democracia y en las luchas con las corporaciones”.

“Coincidido que es un desafío de la política en la Argentina. De cómo aborda la política poder frenar a las corporaciones, pero cuando hablamos de corporaciones está desde la corporación política, como en este caso Tucumán y San Juan que se gobierna y se pasa por encima a los propios límites de la propia Constitución, de la propia reelección. Eso también es una corporación política que desplaza y se cree dueña de todo”, cuestionó el formoseño.

El legislador, también planteó que “está la corporación gremial que algún día hay que dar un debate sobre eso que hoy, cuando este Gobierno ya está en retirada, ya amenazan que para el Gobierno que viene lo primero van a hacer es paro o a los 180 días lo tumban”. “Porque la corporación sindical en el país se sienta de los dos lados de la mesa. La corporación es oficialismo y dice representar también a los trabajadores. También ese es un debate que tiene el país”, propuso.

En esa línea, manifestó: “Me quiero detener en esta idea que planteó de la corporación judicial. Es una corporación, claro está. Es una corporación que defiende sus intereses, claro está. Tienen jueces, tienen consejos profesionales, tienen Colegio de Magistrados, claro está”, y, acto seguido, Naidenoff le enrostró al oficialismo: “Ahora, esta Corte que está que tanto embiste y tanto cuestionan fue elegida por la mayoría de los integrantes que están acá. Es la Corte que ustedes aplaudieron cuando en Río Negro, se ha puesto freno a las intenciones Weretilneck”.

“Entonces hay que decir las cosas como son. ¿Por qué hoy ustedes arremeten y se sienten muy cómodos con esta idea de la victimización, de la proscripción, de la corporación judicial? Porque usted ministro viene a poner la cara por un Gobierno que fracasó. Y vaya que si hace esfuerzo por los pergaminos que exhibió. Fue 10 años presidente del bloque de diputados, ministro de Defensa, y con el mejor empeño viene a tratar de defender lo que no se puede. Por eso no vale la pena interpelarlo, porque no ha hecho referencia ni a la inflación, ni a la inseguridad, ni a la pobreza. Porque la realidad nos da una piña en la cara”, criticó.

A su vez, expresó: “Reconozco su valentía y por eso durante un año nadie vino a este recinto porque usted viene a hablar en nombre de un presidente al que no le cree nadie y que renunció a la precandidatura para competir en las PASO”.

“De un presidente que cuando algunos lo tratan de ocupa, prácticamente tiene el trato que le dispensa el propio Gabinete, sus propios compañeros de un expresidente en ejercicio. Entonces la sociedad tiene que mirar qué pasa con el ministro de Economía, qué pasa con el informe. Pero nadie mira a un expresidente en ejercicio porque ese trato lo genera el propio oficialismo cuando habla con Alberto Fernández”, agregó Naidenoff.

Asimismo, Naidenoff aclaró que “hay otro problema mayor con el oficialismo: nadie quiere agarrar la brasa caliente. No tienen candidatos. Es tan desastrosa la gestión de Gobierno cuando no se puede exhibir nada que el FdT no tiene candidatos. Que van a las PASO, pero unificados, para tratar de manotear algo. Es desastrosa la gestión”, sentenció.

“Me parece muy bien que brinde un informe político y algún día vamos a recoger el guante para dar en serio el debate de las corporaciones. Me quiero quedar con un tuit suyo del 2017 que marca la cancha desde el sentido común ‘tu realidad la marca la heladera, no el televisor’. Coincido que la realidad de los argentinos la marca la heladera. Vaya mis respetos para venir a defender al presidente del peor gobierno que recuerde la democracia desde 1983 hasta la fecha”, cerró el formoseño.